"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга

"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет погашения долга. Об этом "Российской газете" сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, "Газпром" сообщит о факте перевода средств на свои счета.

Напомним, в пятницу "Молдовагаз" сообщил, что Кишинев перечислил "Газпрому" 74 млн долларов.

Молдавия должна была погасить долг за российский газ еще 22 ноября, однако деньги перечислены не были. В результате "Газпром" предупредил о возможной остановке поставок, однако после просьбы Кишинева российская компания дала отсрочку до 26 ноября

Контракт России и Молдавии был продлен на 5 лет 29 октября этого года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.