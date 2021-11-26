Новости

Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга 17:29
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" 17:29
РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису 17:24
Лауреаты научной премии Сбера получат по 20 миллионов рублей 17:14
Москвичей ждет гололедица в ближайшие часы 17:03
Названы причины, по которым иностранцы приезжают делать ЭКО в Россию 17:02
Бельгийский суд запретил сервис Uber в Брюсселе 17:01
Последний мэр Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 16:48
СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский 16:38
Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе 16:28
Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии 16:22
В Свердловской области ввели вакцинацию для людей старше 60 лет 16:16
В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов 16:15
Самолет главы МИД Швейцарии прилетел в Москву на ремонт 16:09
"Немецкий Элвис" Тед Херольд с женой сгорели заживо в своей квартире 16:05
Крупную партию наркотиков нашли у устроившего погоню на МКАД водителя 15:56
ВОЗ заявила о необходимости тщательно изучить "африканский" штамм SARS-CoV-2 15:46
В Томске супругу мэра Кляйна приговорили к условному сроку 15:45
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на "Листвяжной" 15:43
Главы МИД РФ, Индии и КНР обсудили актуальные международные проблемы 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 17:29
Рубрика: Экономика

"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга

Текст: Сергей Тихонов, Василий Кошкин
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет погашения долга. Об этом "Российской газете" сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Власти Молдавии одобрили перевод денег для оплаты долга "Газпрому"

По его словам, "Газпром" сообщит о факте перевода средств на свои счета.

Напомним, в пятницу "Молдовагаз" сообщил, что Кишинев перечислил "Газпрому" 74 млн долларов.

Молдавия должна была погасить долг за российский газ еще 22 ноября, однако деньги перечислены не были. В результате "Газпром" предупредил о возможной остановке поставок, однако после просьбы Кишинева российская компания дала отсрочку до 26 ноября

Контракт России и Молдавии был продлен на 5 лет 29 октября этого года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Мурашко: Комбинация "Спутника V" и "Спутника лайт" дает защиту более 92%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре