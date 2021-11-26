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Рубрика: В мире

Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину

Текст: Дмитрий Кулемякин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принцип коллективной обороны альянса не распространяется на Украину. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.

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"Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - пятая статья не распространяется на Украину", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Генсек добавил, что страны, входящие в НАТО, оказывают Киеву "значительную политическую и военную поддержку".

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