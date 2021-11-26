Глава РЭА: РФ нет смысла ускоренно отказываться от ископаемого сырья

России нет смысла ускоренно отказываться от ископаемых источников энергии, поскольку мы не зависим от их импорта, как, например, Европа, сказал гендиректор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин, выступая на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который проводит Российский экономический университет имени Плеханова (РЭУ).

По его словам, несмотря на это, отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе солнца, ветра и малой гидроэнергетики в России состоялась. В прошлом году по объему ввода новых генерирующих мощностей в России ВИЭ впервые обогнали традиционные источники. Было введено 1,2 ГВт мощностей ВИЭ. И этот процесс будет ускоряться. В целом на сегодняшний день доля низкоуглеродных источников в энергобалансе России составляет 86%.

Кулапин подчеркнул, что, занимаясь энергопереходом и климатическими проблемами, нельзя забывать о проблеме энергетической бедности. На сегодняшний день для одного миллиарда человек на земле основным источником тепла и топливом для приготовления пищи остаются дрова.

Он также отметил, что многие технологии для достижения углеродной нейтральности находятся в состоянии опытных образцов. Необходимо создание мощных и недорогих накопителей энергии. Изыскание в этой области ведутся, но решения пока не найдено.