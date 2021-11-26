Глава СК РФ обсудил в Сирии сотрудничество в расследовании террора

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Сирию провел переговоры с главой Бюро нацбезопасности республики Али Мамлюком и министром юстиции страны Ахмедом Аль-Сейидоми. В ходе переговоров были обсуждены результаты совместной работы по двустороннему сотрудничеству. Кроме того, в ходе обсуждения поднимались актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия.

В СК РФ отметили, что российские следователи в рамках компетенции и в плотном взаимодействии с сирийскими специальными службами и правоохранительными органами продолжат оказывать содействие в пресечении террористической деятельности и привлечении террористов к уголовной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что глава Бюро нацбезопасности Али Мамлюк передал Бастрыкину ряд необходимых следствию документов, которые позволят значительно продвинуться в расследовании преступлений террористического характера.

Гава СК РФ поблагодарил коллег за качественное исполнение сирийской стороной запросов его ведомства о правовой помощи. Кроме того, он отметил взаимодействие в идентификации лиц, причастных к терроризму. "Полученные установочные данные весьма важны, поскольку позволяют следствию двигаться дальше, и в том числе объявить их в международный розыск", - сказал Бастрыкин.

В ходе встречи также обсуждалось сотрудничество в части розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, которые выехали в Сирию для участия в деятельности террористических организаций, а также по факту безвестного исчезновения выехавших совместно с ними родственников.