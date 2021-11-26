Главы МИД РФ, Индии и КНР обсудили актуальные международные проблемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своими коллегами из Индии и Китая актуальные международные проблемы, а также совместную борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров, прошедших в конструктивной атмосфере, рассмотрены ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня", - говорится в пресс-релизе.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, Мьянме и на Ближнем Востоке. "В ходе дискуссии акцент был сделан на необходимости дальнейших солидарных усилий в сфере борьбы с такими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков", - подчеркнули в МИД РФ.

Видео: RT