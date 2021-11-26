Хирург предупредил об опасности COVID-19 для пациентов с варикозом

Одно из возможных последствий COVID-19 - развитие тромбозов, а варикозное расширение вен повышает риск подобного осложнения. Об этом рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое встречается регулярно, рассказал врач в интервью радио Sputnik. По его словам, человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но варикозная вена, как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, а тромб может оторваться.

При COVID-19 сгущается кровь, и вероятность тромбоза в разы увеличивается. После перенесенной коронавирусной инфекции пациентам с варикозом нужно принимать разжижающие кровь препараты, но для этого необходимо проконсультироваться с врачом.

Авакян отметил, что профилактикой варикозного расширения вен является ношение компрессионного трикотажа. Это особенно важно для тех, кто на работе вынужден долго сидеть или стоять. Врач также подчеркнул, что вакцинация снижает риск заражения коронавирусом.