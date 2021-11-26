Хит за 12 тысяч рублей. Вышел новый смартфон Xiaomi

Компания Xiaomi официально выпустила новый бюджетный смартфон Redmi Note 11 4G, который стал модифицированной версией Redmi 10.

Он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 180 Гц. Разрешение селфи-камеры, спрятанной в "глазке" - 8 Мп.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, сверхширокоугольный модуль - 8 Мп, макро - 2 Мп, пишет Gizmochina.

В качестве процессора для Redmi Note 11 используется чип MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гб, постоянной - 128 Гб.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт через USB-C и способен работать в режиме внешней батареи, заряжая девайсы на мощности до 9 Вт.

Redmi Note 11 4G работает на базе Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, оснащается слотом для двух SIM-карт, стереодинамиками и разъемом для наушников. Что касается стоимости, то версия 4/128 Гб обойдется в 999 юаней (чуть меньше 12 тысяч рублей), а 6/128 - в 1099 юаней (13000 рублей). Сроки выхода смартфона на международный рынок пока не называются.