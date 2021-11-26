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iPhone предрекли "смерть" через 10 лет

Текст:   Антон Благовещенский
26.11.2021,  
17:43
Фото: APPLE INC. Фото: APPLE INC.
Фото: APPLE INC.

Серия смартфонов iPhone будет "жить" еще десять лет, а после этого Apple заменит смартфоны гарнитурами дополненной реальности.

Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо, который уверен, что будущее компании связано с дополненной реальностью (Augmented Reality, AR) и успехом гарнитуры Apple AR, пишет 9to5Mac.

Apple является самой одной из самых дорогих хайтек-компаний, однако ее глава Тим Кук осознает, что бизнес не может так сильно полагаться на один продукт, отмечает аналитик. В настоящее время примерно половину доходов Apple приносят продажи iPhone.

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Чтобы стать успешным продуктом, AR-гарнитура должна быть самостоятельным устройством и поддерживать работу с "широким спектром" приложений, уверен Минг-Чи Куо.

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