iPhone предрекли "смерть" через 10 лет

Серия смартфонов iPhone будет "жить" еще десять лет, а после этого Apple заменит смартфоны гарнитурами дополненной реальности.

Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо, который уверен, что будущее компании связано с дополненной реальностью (Augmented Reality, AR) и успехом гарнитуры Apple AR, пишет 9to5Mac.

Apple является самой одной из самых дорогих хайтек-компаний, однако ее глава Тим Кук осознает, что бизнес не может так сильно полагаться на один продукт, отмечает аналитик. В настоящее время примерно половину доходов Apple приносят продажи iPhone.

Чтобы стать успешным продуктом, AR-гарнитура должна быть самостоятельным устройством и поддерживать работу с "широким спектром" приложений, уверен Минг-Чи Куо.