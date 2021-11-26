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26.11.2021 08:59
Рубрика: Общество

Исследование: Лишь половина работодателей помогает сотрудникам с онкозаболеваниями

Текст: Ирина Невинная
Поддерживают сотрудников в случае онкозаболевания 51% работодателей. При этом только 28% работников знают, что такая поддержка возможна, - таковы результаты онлайн опроса, в котором приняли участие 130 компаний и 882 специалиста. Проблемы, возникающие на работе у сотрудников, нуждающихся в длительном лечении по поводу онкозаболевания, обсуждались на конференции "D&I в онкологии: вызовы и решения".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Целью исследования, проведенного рекрутинговой компанией Hays совместно с Фондом семьи Тиньковых, было выяснить, оказывают ли компании поддержку сотрудникам, заболевшим раком сотрудникам, ведут ли профилактику онкозаболеваний и знают ли работники, что они могут обратиться за помощью.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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51% работодателей заявили, что в их компании поддерживают сотрудников с онкозаболеванием: разрешают работать удаленно или по гибкому графику в период восстановления (65%), страхуют, в том числе родственников, (59%), практикуют сбор средств для материальной помощи среди сотрудников (35%), оказывают финансовую помощь из бюджета компании (28%), доплачивают по больничному до размера полной зарплаты (28%), оказывают психологическую поддержку (28%), сохраняют зарплату на период лечения (25%), помогают приобретать лекарства (17%), привлекают для помощи фонды по борьбе с заболеванием (12%).

При этом в 38% компаний поддержка людям с онкозаболеваниями однозначно не оказывается. А 11% участников опроса заявили, что не знают о наличии такой поддержки.

Опрос показал, что работники плохо осведомлены о том, что руководство компании готово их поддержать. Только 28% сотрудников знают, что такая поддержка оказывается. 42% считают, что никакой поддержки нет, и 30% не знают о ее наличии. Чаще всего в качестве поддерживающих мер от компании сотрудники называют страхование, в том числе родственников, (28%), удаленную работу (19%), финансовую помощь от компании (10%), сохранение зарплаты на период лечения (10%), психологическую поддержку (9%), помощь с приобретением лекарств (9%).

При этом 42% сотрудников известно о случаях онкозаболевания у коллег, а 5% опрошенных работников заявили, что болели сами.

62% работников сообщили, что готовы обратиться к своему работодателю за помощью, 3% уже обращались, и компания им помогла. При этом 4% при обращении к руководству в поддержке было отказано. Каждый третий из опрошенных сотрудников (31% ) планирует справляться с проблемой самостоятельно, без помощи работодателя.

Фото: iStock
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По сравнению с руководителями компаний сотрудники хуже оценивают проведение профилактических мероприятий на предприятии. 56% работодателей признали, что в компании не ведется никакой профилактики онкозаболеваемости. Количество сотрудников, ответивших, что профилактической работы нет, намного выше - 66%.

В качестве мер профилактики 19% работодателей назвали бесплатную диагностику по страховке, 17% - возможность лечить рак по страховке. 11% работодателей информируют сотрудников о важности диагностики.

Расходятся оценки и в возможности получения помощи. Среди работодателей 22% респондентов сообщили, что сотрудники знают, что могут обратиться к работодателю. Однако такую возможность признали только 10% сотрудников.

Среди других профилактических мер, которые работники замечали в компании, 18% отмечают, что работодатель говорил о важности диагностики, 15% сотрудников вспомнили бесплатную диагностику по страховке, 14% - возможность лечить рак по страховке.

При этом о том, что в компании были случаи заболевания раком, сообщили 51% участников опроса. 38% работодателей отметили, что в некоторых случаях узнавали о заболевании сотрудников онкологией постфактум.

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