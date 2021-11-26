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26.11.2021 02:25
Рубрика: В мире

Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма

Израиль внес ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в список стран, запрещенных для посещения гражданами своей страны. Такое решение израильские власти приняли после выявление в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями

Канцелярия премьера Нафтали Беннета уточняет, что иностранцы из этих африканских стран не смогут въехать в Израиль. Все возвращающиеся оттуда израильтяне, включая вакцинированных третьей дозой, будут изолированы на семь дней в отелях для прохождения карантина. "Условие прекращения карантина - отрицательный результат двух ПЦР-тестов", - цитирует ТАСС. Беннет также поручил изучить вопрос о прекращении полетов в эти страны.

Аналогичное решение приняли и власти Великобритании. С 26 ноября временно отменено авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Об этом в четверг сообщил глава минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид. Он отметил, что британское агентство по безопасности в области здравоохранения изучает новый штамм. Однако в качестве меры предосторожности шесть африканских стран добавлены в "красный" список по коронавирусу. Возвращающиеся из этих стран британцы должны будут соблюдать карантин.

Ранее Национальный институт инфекционных болезней ЮАР сообщил, что на юге Африки обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, обладающий повышенной способностью к мутации. По данным ученых, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.

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