К 2024 году беспилотники в России запустят во всех транспортных системах

Первые российские беспилотные грузовые паромы начнут курсировать в 2024 году, заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов на международном форуме "Транспортная неделя".

Водный транспорт завершит внедрение в стране технологий автономного транспорта. Беспилотники в тестовом режиме уже ездят по дорогам и рельсам, летают по воздуху. К 2035 году автономные транспортные средства должны стать обычным явлением не только в грузовых, но и пассажирских перевозках. Например, в международных грузоперевозках к 2040 году долю автономных судов минтранс предлагает довести уже до 50 процентов.

Пока же в стране создается первый водный беспилотный маршрут. Его протяженность составит 480 морских миль. Проложить путь планируется между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской. Маршрут будет полностью оснащен инфраструктурой для автономных паромов. Как отметил Богданов, у этого проекта большие перспективы, им уже интересуются перевозчики. В ближайшее время по воде отправят около 20 беспилотных судов. Сейчас испытания проходят три судна. При этом на борту еще находится команда. В полностью автономном режиме судно движется только в определенные отрезки времени.

Внедрение беспилотников прописано в Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Документ утвердили на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию этим летом. Он обобщает уже имеющиеся наработки и определяет вектор дальнейшего движения.

Беспилотные такси начали тестировать в городе Иннополис в Татарстане еще в 2018 году. Сейчас эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных ТС на автодорогах общего пользования проходит уже в 11 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. Правда, пока за рулем сидит водитель. Но в 2024 году, как полагают в минтрансе, в Москве вполне можно будет запустить полностью автономные такси. А к 2035 году они уже вытеснят автомобили с водителями.

По планам минтранса, к 2030 году беспилотные грузовые перевозки планируется развернуть почти на 20 тысячах километров федеральных трасс

Такие автомобили, поясняют "РГ" в компании "Яндекс.Такси", оснащены системами ориентации в пространстве. Сейчас стоит задача научить эти автономные системы не только анализировать дорожную ситуацию и принимать решения, но и предвидеть возможные изменения дорожной ситуации. Для этого и нужен период тестирования, в течение которого самообучающаяся система накапливает необходимую базу данных.

В грузовых автоперевозках переход к коммерческому использованию беспилотников произойдет раньше. С одной стороны, здесь нет рисков, связанных с безопасностью пассажиров. С другой, используется иной подход к созданию системы автономного вождения. Беспилотные грузовые автомобили всю необходимую информацию в процессе движения получают в процессе обмена данными с "умной" трассой. Как пояснили "РГ" в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), беспилотный грузовик подключается к специально создаваемым цифровым инфраструктуре и сервисам дороги, в частности связи, навигации, цифровому двойнику дороги, метеоданным, системам обеспечения безопасности, и получает от них всю информацию о маршруте.

Первые грузовые беспилотники в тестовом режиме поедут по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург в первом квартале 2022 года. При этом коммерческие рейсы планируется запустить уже в третьем квартале 2023 года. По планам минтранса, в 2030 году беспилотные грузовые перевозки планируется развернуть почти на 20 тысячах километров федеральных трасс. Создание цифровой инфраструктуры и ее совместное тестирование с моделями беспилотных грузовиков различных производителей намечено на 2022-2023 годы, отмечают в ЦТЛ.

На железную дорогу беспилотные поезда вывели в 2019 году. Первый электропоезд "Ласточка" с беспилотным управлением представили на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо". Во время тестовой поездки были отработаны технологии технического зрения, управления составом без участия человека. Первоначально запустить беспилотные электропоезда по Московскому центральному кольцу планировали уже в 2021 году. Но затем сроки сдвинули до 2024 года. Как отмечал гендиректор РЖД Олег Белозеров, к этому времени все составы электропоездов "Ласточка" должны быть беспилотными.

В свою очередь доставку грузов летающими беспилотниками планируется запустить в 2022 году. Как рассказывал замминистра транспорта Игорь Чалик на площадке Восточного экономического форума в сентябре этого года, уже определены 48 маршрутов. Сейчас формируется технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы для них потребуются. Опробовать на деле грузовые дроны планируется на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Югре.

Масштабные планы по внедрению автономного транспорта в России вписываются в мировые тренды. Но для реализации планов на практике нужна соответствующая нормативная база, а она пока отстает от реальности. В российском законодательстве еще отсутствует возможность проезда полностью автономных автомобилей без инженера-испытателя за рулем на федеральных трассах. Пока будет меняться законодательство, предполагается использовать "экспериментальные правовые режимы". Они позволяют тестировать беспилотники на трассах общего пользования.