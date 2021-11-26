Кабмин утвердил Транспортную стратегию России до 2030 года

Кабинет министров одобрил проект новой транспортной стратегии страны до 2035 года.

"Он в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития нашей страны и достижению национальных целей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

По его словам, приоритет государства - повышение качества жизни граждан. Для того правительство будет активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди меньше времени тратили на дорогу домой и на работу. "У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока", - добавил Мишустин.

В стратегию заложены соответствующие ориентиры на десять лет. "Чтобы дорога от двери до двери между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов", - заявил премьер.