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Рубрика: В мире

Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки

Текст: Дмитрий Кулемякин

Появление новости об обнаружении в нескольких африканских странах нового штамма коронавируса B.1.1.529, который обладает повышенной способностью к мутации, привело к вводу очередных ограничений на авиационное сообщение между государствами.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В частности, Россия ввела ограничения на въезд граждан, которые проживают в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мадагаскаре, Мозамбике, Намибии, Танзании, Эсватини и ЮАР. Примерно такие же меры ввели власти Австрии, Бахрейна, Великобритании, Италии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сингапура, Франции, Чехии. Вместе с тем, Марокко ввело запрет на въезд только из ЮАР. Немецкое правительство разрешило авиакомпаниям организовать вывозные рейсы, на которых будут вывозить соотечественников из ЮАР.

Наиболее жесткие меры ввел Израиль. Власти страны запретили своим гражданам посещать все страны Африки, кроме тех, что находятся на северной части континента. С другой стороны, правительство Нидерландов ввело ограничения только для прибывающих из Южно-Африканской Республики. Им нельзя покидать территорию столичного аэропорта.

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