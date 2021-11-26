Канада вслед за США рассматривает возможность отправки военных на Украину

Новости

В Чили разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с трех лет 03:55
Глава Петербурга назвал срок достижения коллективного иммунитета 03:30
СК начал проверку после пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае 03:23
Байден заявил о возвращении Америки после пандемии COVID-19 02:53
Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 25.11.2021
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 25.11.2021
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 25.11.2021
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 25.11.2021
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 25.11.2021
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 25.11.2021
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 25.11.2021
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 25.11.2021
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 25.11.2021
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 25.11.2021
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 25.11.2021
Москва вновь упадет на барическое дно 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 02:30
Рубрика: В мире

Канада вслед за США рассматривает возможность отправки военных на Украину

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Власти Канады собираются нарастить военную поддержку Украине. Как сообщает канадское издание The Globe and Mail, новый министр обороны страны Анита Ананд может перебросить туда контингент из сотен военных в дополнение к уже находящейся там группе из примерно 200 канадских силовиков, обучающих украинских коллег.
Все больше инструкторов из США и стран НАТО приезжают натаскивать украинских военнослужащих. Фото: Getty Images Все больше инструкторов из США и стран НАТО приезжают натаскивать украинских военнослужащих. Фото: Getty Images
Все больше инструкторов из США и стран НАТО приезжают натаскивать украинских военнослужащих. Фото: Getty Images

Более того, Оттава рассматривает возможность направления боевого судна в Черное море или переброски на Украину части базирующихся в Румынии многоцелевых истребителей CF-18. Как отмечает газета, премьер-министру Джастину Трюдо и свежеиспеченной главе минобороны перед принятием решения предстоит поразмыслить над тем, окажет ли это сдерживающий эффект или, наоборот, спровоцирует конфронтацию.

Фото: AP
Зачем Вашингтон собирается накачивать Украину вертолетами и "Стингерами"

Новости из Оттавы - продолжение той информационной кампании, которую отдельные натовцы во главе с США несколько недель ведут через утечки в прессу, нагнетая обстановку вокруг Украины. Уже несколько западных СМИ со ссылками на источники в военных ведомствах США и их союзников выпустили статьи с прогнозами о том, что Россия концентрирует войска вблизи от границы с Украиной и готовит "агрессию". Цитируемый канадской газетой аналитик пугает, что Россия хочет буквально "уничтожить Украину" и "спровоцировать коллапс правительства Владимира Зеленского", хотя "смена режима" - прием из арсенала как раз для США и их союзников. Зачем это вообще нужно России - не поясняется, да это на Западе никому и не нужно, ведь такие страшилки давно стали самодостаточными. Сколько за эти годы США и страны НАТО давали прогнозов о том, что Россия вот-вот кого-то захватит или концентрирует военных для вторжения - не счесть. При этом российские войска остаются на своей территории и ни разу ни на кого не нападали, зато маневры и численность натовских солдат у границ России множатся год от года. Особенно примечательна их растущая активность в Черном море. Не раз доходило и до провокаций, как, например, с британским эсминцем "Дефендер", который в июне 2021 года умышленно нарушил границу российских территориальных вод у побережья Крыма.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявлял, что "Россия не собирается ни на кого нападать", обращая внимание на "агрессивные" планы Украины в отношении Донбасса. Но американские и натовские военные чины охотно комментируют ими же распускаемые домыслы и призывают к действиям. Буквально пару дней назад администрация США через телеканал CNN вбросила информацию о возможности отправки на Украину американских военных советников, а также новой партии противотанковых ракет "Джавелин", ПЗРК "Стингер" и даже вертолетов Ми-17, вывезенных из Афганистана. Ранее британская The Mirror сообщила, что Соединенное Королевство готово направить на Украину до 600 солдат на случай "российской агрессии". А по данным The Telegraph, Лондон вскоре может в кредит продать Киеву военные корабли и ракеты. Даже Петер Хультквист - министр обороны Швеции, в НАТО не входящей, вдруг заявил, что в свете угрозы "российской агрессии" его страна может направить своих офицеров для обучения солдат ВСУ, а также поддерживает предложение ЕС о создании военно-тренировочной базы на Украине. Киев, конечно, готов принять всех желающих направить свои войска и активно зазывает их.

Планы по столь обильной миграции западных военных специалистов для помощи ВСУ заставляют задуматься - не является ли это все признаками заметного разворота в подходах к Украине? Ведь после событий 2014 года среди ключевых членов НАТО, особенно в Европе, несмотря на весь шум о "российской агрессии", в целом установился консенсус о том, что рисковать военным столкновением с Россией ради Украины ни у кого в рядах альянса желания нет. Именно поэтому всерьез разговор о членстве Украины в НАТО с тех пор не велся - ее прием означал бы союзнические обязательства по отношению к Киеву. А учитывая взрывоопасность конфликта в Донбассе, покровители украинских властей понимали и то, что Киев вполне может воспользоваться такими обязательствами и провоцировать обострения, втягивая альянс в конфликт.

Вместо этого натовцы под предлогом сдерживания Москвы с тех пор стали укреплять присутствие на восточных рубежах, в том числе нарушая запрет на постоянное развертывание войск в Восточной Европе (прописан в Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО и блоком от 1997 года. - "РГ"). Чтобы объяснить нарушение этого запрета, натовские стратеги изначально заявляли, что их соединения якобы будут дислоцироваться на ротационной основе, но де-факто контингенты из стран альянса дислоцируются в Польше и странах Прибалтики уже несколько лет без каких-либо перерывов.

МИД РФ: Доказательств концентрации российских военных на границе с Украиной нет

Какие бы предлоги и объяснения сейчас ни звучали из Вашингтона и других натовских столиц, но анонсируемые один за другим планы государств альянса отправить своих военных для поддержки ВСУ - это шаги именно в этом направлении: на Украине идет ползучее расширение контингента военных и техники из стран альянса, сроки миссии которых никто не называет. На таком фоне сложно избавиться от мысли о том, что отказ НАТО принимать в свои ряды Украину - лишь временный маневр, призванный усыпить бдительность России. США и их союзникам по альянсу не впервой вдруг пересматривать данные ранее обещания, как это уже случилось с расширением НАТО на Восток после распада СССР.

Между тем

Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили включить в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год пункт, который увеличит выделяемую Украине военную помощь на 50 миллионов долларов. По данным газеты Politico, в проекте военного бюджета, который уже одобрила Палата представителей, на эти цели заложено около 300 миллионов долларов. Конгрессмены считают, что увеличить эту сумму можно за счет средств, предназначавшихся для сил безопасности Афганистана до смены власти в этой стране.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире экс-СССР Украина В мире США

Главное сегодня

ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины
Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны