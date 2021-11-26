Канада вслед за США рассматривает возможность отправки военных на Украину

Власти Канады собираются нарастить военную поддержку Украине. Как сообщает канадское издание The Globe and Mail, новый министр обороны страны Анита Ананд может перебросить туда контингент из сотен военных в дополнение к уже находящейся там группе из примерно 200 канадских силовиков, обучающих украинских коллег.

Более того, Оттава рассматривает возможность направления боевого судна в Черное море или переброски на Украину части базирующихся в Румынии многоцелевых истребителей CF-18. Как отмечает газета, премьер-министру Джастину Трюдо и свежеиспеченной главе минобороны перед принятием решения предстоит поразмыслить над тем, окажет ли это сдерживающий эффект или, наоборот, спровоцирует конфронтацию.

Новости из Оттавы - продолжение той информационной кампании, которую отдельные натовцы во главе с США несколько недель ведут через утечки в прессу, нагнетая обстановку вокруг Украины. Уже несколько западных СМИ со ссылками на источники в военных ведомствах США и их союзников выпустили статьи с прогнозами о том, что Россия концентрирует войска вблизи от границы с Украиной и готовит "агрессию". Цитируемый канадской газетой аналитик пугает, что Россия хочет буквально "уничтожить Украину" и "спровоцировать коллапс правительства Владимира Зеленского", хотя "смена режима" - прием из арсенала как раз для США и их союзников. Зачем это вообще нужно России - не поясняется, да это на Западе никому и не нужно, ведь такие страшилки давно стали самодостаточными. Сколько за эти годы США и страны НАТО давали прогнозов о том, что Россия вот-вот кого-то захватит или концентрирует военных для вторжения - не счесть. При этом российские войска остаются на своей территории и ни разу ни на кого не нападали, зато маневры и численность натовских солдат у границ России множатся год от года. Особенно примечательна их растущая активность в Черном море. Не раз доходило и до провокаций, как, например, с британским эсминцем "Дефендер", который в июне 2021 года умышленно нарушил границу российских территориальных вод у побережья Крыма.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявлял, что "Россия не собирается ни на кого нападать", обращая внимание на "агрессивные" планы Украины в отношении Донбасса. Но американские и натовские военные чины охотно комментируют ими же распускаемые домыслы и призывают к действиям. Буквально пару дней назад администрация США через телеканал CNN вбросила информацию о возможности отправки на Украину американских военных советников, а также новой партии противотанковых ракет "Джавелин", ПЗРК "Стингер" и даже вертолетов Ми-17, вывезенных из Афганистана. Ранее британская The Mirror сообщила, что Соединенное Королевство готово направить на Украину до 600 солдат на случай "российской агрессии". А по данным The Telegraph, Лондон вскоре может в кредит продать Киеву военные корабли и ракеты. Даже Петер Хультквист - министр обороны Швеции, в НАТО не входящей, вдруг заявил, что в свете угрозы "российской агрессии" его страна может направить своих офицеров для обучения солдат ВСУ, а также поддерживает предложение ЕС о создании военно-тренировочной базы на Украине. Киев, конечно, готов принять всех желающих направить свои войска и активно зазывает их.

Планы по столь обильной миграции западных военных специалистов для помощи ВСУ заставляют задуматься - не является ли это все признаками заметного разворота в подходах к Украине? Ведь после событий 2014 года среди ключевых членов НАТО, особенно в Европе, несмотря на весь шум о "российской агрессии", в целом установился консенсус о том, что рисковать военным столкновением с Россией ради Украины ни у кого в рядах альянса желания нет. Именно поэтому всерьез разговор о членстве Украины в НАТО с тех пор не велся - ее прием означал бы союзнические обязательства по отношению к Киеву. А учитывая взрывоопасность конфликта в Донбассе, покровители украинских властей понимали и то, что Киев вполне может воспользоваться такими обязательствами и провоцировать обострения, втягивая альянс в конфликт.

Вместо этого натовцы под предлогом сдерживания Москвы с тех пор стали укреплять присутствие на восточных рубежах, в том числе нарушая запрет на постоянное развертывание войск в Восточной Европе (прописан в Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО и блоком от 1997 года. - "РГ"). Чтобы объяснить нарушение этого запрета, натовские стратеги изначально заявляли, что их соединения якобы будут дислоцироваться на ротационной основе, но де-факто контингенты из стран альянса дислоцируются в Польше и странах Прибалтики уже несколько лет без каких-либо перерывов.

Какие бы предлоги и объяснения сейчас ни звучали из Вашингтона и других натовских столиц, но анонсируемые один за другим планы государств альянса отправить своих военных для поддержки ВСУ - это шаги именно в этом направлении: на Украине идет ползучее расширение контингента военных и техники из стран альянса, сроки миссии которых никто не называет. На таком фоне сложно избавиться от мысли о том, что отказ НАТО принимать в свои ряды Украину - лишь временный маневр, призванный усыпить бдительность России. США и их союзникам по альянсу не впервой вдруг пересматривать данные ранее обещания, как это уже случилось с расширением НАТО на Восток после распада СССР.

Между тем

Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили включить в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год пункт, который увеличит выделяемую Украине военную помощь на 50 миллионов долларов. По данным газеты Politico, в проекте военного бюджета, который уже одобрила Палата представителей, на эти цели заложено около 300 миллионов долларов. Конгрессмены считают, что увеличить эту сумму можно за счет средств, предназначавшихся для сил безопасности Афганистана до смены власти в этой стране.