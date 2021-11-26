Картины Кабакова, Петрова-Водкина и Целкова продадут с аукциона

Торги назначены на 30 ноября и 1 декабря. Выставка лотов уже открылась в офисе аукционного дома Sotheby's в Лондоне.

Центральным лотом торгов "Неофициальное советское искусство" станет монументальное полотно Эрика Булатова "Небо и море" (1985 г., эстимейт: £600-800 тыс.), классический пример позднесоветского периода. "Первым делом внимание зрителя неизбежно приковывают к себе два огромных, занимающих почти весь холст слова, но постепенно взгляд проникает в глубь картины, где открывается выход в природу и вечность", - рассказывают о картине в пресс-службе аукционного дома.

Картина "Небо и море" участвовала в первой зарубежной выставке Булатова, проходившей в Цюрихе в 1988 году, а позже выставлялась во Франции, Великобритании и США. "Небо и море" также была представлена на масштабной ретроспективе художника, которая прошла в Третьяковской галерее в 2006 году.

На торгах в Лондоне также будут представлены две важные работы Ильи Кабакова из его знаменитой серии "Десять персонажей". Так, 32 оригинальных рисунка из альбома "Полетевший Комаров" (эстимейт: £150-200 тыс.) - это единственная полная версия альбома, когда-либо появлявшаяся на аукционах.

Еще одним украшением лондонских торгов станет подборка произведений Олега Целкова, охватившая четыре десятилетия творчества видного представителя советского нонконформизма. Среди них - "Мальчик с воздушными шарами" (1957 г., эстимейт: £150-200 тыс.), одна из немногих дошедших до нас ранних картин Целкова.

Топ-лотом аукциона "Русское искусство" станет "Натюрморт с яблоками" Кузьмы Петрова-Водкина (эстимейт: £2,5 млн-3,5 млн), знаковая картина одного из ярчайших представителей русского искусства XX века, работа того же периода, что и знаменитое "Купание красного коня".

Фото: Предоставлены пресс-службой аукционного дома Sotheby's

В разделе декоративно-прикладного искусства выставят вещи, принадлежавшие тете царя Николая II Марии Павловне. Это портсигар Фаберже из золота, позолоченного серебра и гильошированной эмали (эстимейт: £10-15 тыс.) и подвесной медальон-яйцо Фаберже из золота и гильошированной эмали (эстимейт: £8-10 тыс.). А также три этюда с флоральными мотивами ювелирного дома Карла Фаберже: яблоневый цвет, фиалка и анютины глазки. Яблоневый цвет из гильошированной эмали, горного хрусталя и нефрита, украшенный драгоценными камнями и датируемый примерно 1900 годом (эстимейт: £150-250 тыс.) - один из самых важных и крупных из известных специалистам флоральных этюдов Фаберже, не входящих в Британскую королевскую коллекцию. Это был подарок для великой княгини Марии Павловны от сыновей.