Коллекторы рассказали, сколько россиян не попадут за рубеж из-за долгов

Коллекторы рассказали, сколько россиян не смогут выехать за границу из-за просроченных долгов. Проблемы при попытках покинуть Россию могут возникнуть примерно у семи-восьми миллионов граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева.

Эксперт пояснил, что невыездными являются граждане с просрочкой по долгам свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

"Если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка семи-восьми миллионов человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", - рассказал Мехтиев.

Чтобы не получить такой сюрприз прямо на границе, россиянам стоит заранее на официальном сайте службы судебных приставов узнать, нет ли у них долгов. И если исполнительное производство по взысканию имеется, то для беспрепятственного выезда за границу нужно полностью погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу.