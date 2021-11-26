Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Мария Голубкова  (Санкт-Петербург)
01:55 26.11.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)

КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации

Конституционный суд РФ запретил сносить дачные дома в зоне газопроводов без предварительного равного возмещения стоимости, да еще и возлагая эту обязанность на собственность владельцев участков.
Просто так снести зарегистрированный дом нельзя. Фото: iStock Просто так снести зарегистрированный дом нельзя. Фото: iStock
Просто так снести зарегистрированный дом нельзя. Фото: iStock

Главный критерий, которым суды должны руководствоваться в принятии решения о ликвидации в подобных случаях - добросовестность приобретателя. Соответствующее решение публикует сегодня "РГ".

Фото: РИА Новости
Как дачникам попасть в программу социальной газификации

С жалобой на то, что его лишают дачного участка в Сергиевом Посаде, обратился пенсионер Юрий Тихонов. Впрочем, эти шесть соток он получил, еще не будучи пенсионером, в середине 1970-х годов. Выстроил домик, разбил сад... А в 2016 году получил предписание от ООО "Газпром трансгаз Москва" о сносе, поскольку участок расположен в охранной зоне газораспределительной станции Хотьково.

Доводы о том, что земля и постройки были получены и зарегистрированы по всем правилам, суды во внимание не приняли. Так же как не сочли возможным пересмотреть дело Тихонова по вновь открывшимся обстоятельствам, когда в федеральном законодательстве уточнили понятие самовольной постройки. Юрий Тихонов посчитал, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку лишает владельцев спорных построек, которые не знали и не могли знать о наличии запретов на строительство в границах принадлежащих им земельных участков, права на судебную защиту и права собственности.

Наиболее спорной в данной ситуации участникам публичных слушаний в КС представлялась как раз обязанность снести дачу, которую возложили на собственника. Как напомнил представитель заявителя Григорий Вайпан, "никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением". Кроме того, как напомнил полпред Генерального прокурора в КС РФ Вячеслав Росинский, иск о сносе подан за пределами всех разумных сроков исковой давности - спустя четыре десятилетия.

Если право собственности было зарегистрировано, то лишить этой собственности человека нельзя

Однако во главу угла в данной ситуации необходимо поставить принцип поддержания доверия к власти, отметили судьи КС. Если право собственности на участок было зарегистрировано в надлежащем порядке, гражданина нельзя лишить этой собственности произвольно. Суды обязаны были исследовать вопрос о том, знал ли и мог ли знать собственник о наличии ограничений. Иное приводило бы к недопустимому игнорированию принципа баланса частных и публичных интересов.

Дело Юрия Тихонова подлежит пересмотру.

Сейчас читают

Ипотека
25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками разработал единую ипотечную программу. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ

Жилая недвижимость
24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Минстрой разработал законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства. Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов

Жилая недвижимость
20.11.2021

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Брак в строительных работах, выявленный при приемке квартиры в новостройке, встречается часто. Неровные стены и полы, трещины, отсутствие перегородок и розеток - далеко не полный список. Какими способами можно решить проблему с застройщиком, рассказали юристы