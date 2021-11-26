КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации

Конституционный суд РФ запретил сносить дачные дома в зоне газопроводов без предварительного равного возмещения стоимости, да еще и возлагая эту обязанность на собственность владельцев участков.

Главный критерий, которым суды должны руководствоваться в принятии решения о ликвидации в подобных случаях - добросовестность приобретателя. Соответствующее решение публикует сегодня "РГ".

С жалобой на то, что его лишают дачного участка в Сергиевом Посаде, обратился пенсионер Юрий Тихонов. Впрочем, эти шесть соток он получил, еще не будучи пенсионером, в середине 1970-х годов. Выстроил домик, разбил сад... А в 2016 году получил предписание от ООО "Газпром трансгаз Москва" о сносе, поскольку участок расположен в охранной зоне газораспределительной станции Хотьково.

Доводы о том, что земля и постройки были получены и зарегистрированы по всем правилам, суды во внимание не приняли. Так же как не сочли возможным пересмотреть дело Тихонова по вновь открывшимся обстоятельствам, когда в федеральном законодательстве уточнили понятие самовольной постройки. Юрий Тихонов посчитал, что такой подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку лишает владельцев спорных построек, которые не знали и не могли знать о наличии запретов на строительство в границах принадлежащих им земельных участков, права на судебную защиту и права собственности.

Наиболее спорной в данной ситуации участникам публичных слушаний в КС представлялась как раз обязанность снести дачу, которую возложили на собственника. Как напомнил представитель заявителя Григорий Вайпан, "никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением". Кроме того, как напомнил полпред Генерального прокурора в КС РФ Вячеслав Росинский, иск о сносе подан за пределами всех разумных сроков исковой давности - спустя четыре десятилетия.

Если право собственности было зарегистрировано, то лишить этой собственности человека нельзя

Однако во главу угла в данной ситуации необходимо поставить принцип поддержания доверия к власти, отметили судьи КС. Если право собственности на участок было зарегистрировано в надлежащем порядке, гражданина нельзя лишить этой собственности произвольно. Суды обязаны были исследовать вопрос о том, знал ли и мог ли знать собственник о наличии ограничений. Иное приводило бы к недопустимому игнорированию принципа баланса частных и публичных интересов.

Дело Юрия Тихонова подлежит пересмотру.