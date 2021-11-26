Лауреаты научной премии Сбера получат по 20 миллионов рублей

Учрежденная в Год науки и технологий премия призвана стать одним из способов мотивации ученых заниматься наукой в России. Ученые советы трех номинаций возглавили академики РАН. Во главе совета в номинации "Науки о жизни" заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова академик Ольга Донцова. Номинация охватывает такие важные для повышения качества жизни человека направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха, возглавил ученый совет в номинации "Цифровая вселенная", которая охватывает математику, включая математические методы в экономике, компьютерные науки и информатику, включая искусственный интеллект и машинное обучение - драйверы развития науки и экономики.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов возглавил ученый совет в номинации "Физический мир". Она нацелена на поддержку фундаментальных наук, столь необходимых для понимания мира и будущих открытий во всех научных областях: это физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки.

Три лауреата получат премии по 20 млн рублей. Комитет премии выберет лауреатов на основе представлений ученых советов, которые детально рассмотрят все поступившие заявки. Сопредседатели Комитета премии - председатель правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Константин Новосёлов. Церемония награждения первых лауреатов состоится в марте 2022 года.