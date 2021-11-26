Лукашенко: Наша задача - помочь людям, попавшим в беду

В ходе состоявшегося диалога, президент выразил уверенность в разрешении миграционного кризиса на границе. "Все мы люди, бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы", - заявил он.

В Беларуси, подчеркнул глава государства, готовы сделать все для беженцев, попавших в беду. "Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - пояснил свою позицию Лукашенко.

В последнее время, констатировал он, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно попадают до 200 беженцев. "Некоторых они вылавливают и выбрасывают снова на границу. Очень много больных и обессиленных людей: каждые сутки мы примерно по десять человек отвозим в больницу. Остальные в течение суток снова уходят на территорию Польши и стремятся уйти в Германию", - отметил президент.

В этой связи он призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. "Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - уточнил Лукашенко.

Если не удастся сейчас решить миграционный кризис, убежден он, то поток беженцев "будет на порядок мощнее. Сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно". Уже сейчас, сообщил президент, в РБ кроме двухтысячного лагеря в ТЛЦ размещено порядка 2-3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока.

При этом он не исключает, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. По его словам, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону. Чтобы противостоять мигрантам, украинцы наращивают на границе силовиков, пояснил глава государства.

Белорусская сторона, заверил Лукашенко, не просто будет надеяться на разрешение миграционного кризиса на границе, а вместе с беженцами работать над их мечтой.

Сейчас для беженцев, информируют новостные порталы, в ТЛЦ созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Мигранты, сообщает БЕЛТА, поблагодарили главу белорусского государства за поддержку. "Для нас это очень важно, - сказала одна из девушек. - Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас не было бы проблем".

Кстати, выступая накануне во Дворце Независимости, белорусский лидер обратил внимание, что Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от множества внутренних проблем. Например, от конфликта с Евросоюзом по поводу верховенства внутреннего законодательства над международным.

Более того, в Варшаве, по его словам, "уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам, - констатировал Лукашенко. - Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев".