Матвиенко: МПА СНГ за годы работы приняла более 600 нормативных документов

За годы работы Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств подготовила и приняла более 600 нормативных правовых документов, сообщила председатель Совета Федерации и глава Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

"В нынешнем году деятельность МПА СНГ, ее постоянных комиссий, экспертных советов осуществлялась в соответствии с утвержденным планом. В установленные сроки состоялись заседания рабочих органов ассамблеи, в том числе - впервые - вновь созданного Экспертного совета по науке и образованию. Результатом этой работы в области модельного законотворчества стали 17 документов, представленных Межпарламентской ассамблее. Шесть из них были приняты весной на 52-м пленарном заседании, и ещё 11 будут рассмотрены сегодня. В случае их утверждения общее количество подготовленных МПА СНГ за все годы существования модельных законодательных актов, других нормативных правовых документов достигнет шестисот одиннадцати", - сообщила Матвиенко, открывая пленарное заседание МПА СНГ в пятницу.

Парламентарий отметила, что 2020 год стал серьезным вызовом из-за коронавируса, и приходится констатировать, что пандемия никуда не исчезла.

"Однако мы уже научились бороться с нею и жить в новых условиях. Можно сказать, что и наша ассамблея уверенно продолжает свою работу. Сегодня - хоть мы встречаемся по-прежнему не совсем в традиционном режиме, и Думский зал Таврического дворца из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию не полностью занят участниками и гостями, - но уже почти все делегации и руководители парламентов стран Содружества смогли собраться в Санкт-Петербурге в очном формате, - подчеркнула Валентина Матвиенко

По ее мнению, это свидетельствует, с одной стороны, о постепенном возвращении к привычному темпу жизни на пространстве СНГ, а с другой - о том значении, которое придается МПА в странах содружества.