Матвиенко: Политические решения по ситуации с беженцами должны приниматься в ЕС

Москва готова оказать любую помощь Минску для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, но чтобы нормализовать ситуацию, нужны политические решения в Европейском Союзе. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы понимаем, конечно, что это вопрос не только белорусский и не столько белорусский. Должны быть приняты политические решения в Евросоюзе, куда эти беженцы стремились. И, конечно, также оказать гуманитарную помощь и международными организациями мигрантам, которые оказались в такой ситуации, в которой оказались в Беларуси, стремясь к лучшей жизни в странах Европы. Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам 53 пленарного заседания МПА СНГ.

Она также заверила председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову, что Россия окажет всю необходимую помощь.