Новости

Савельев: Транспортная стратегия предполагает рост мобильности населения на 80% 14:47
Австрия ограничивает авиасообщение с рядом африканских стран 14:40
Особые экономические зоны собрали 630 млрд рублей инвестиций 14:38
В России разработали самоуничтожающийся флеш-накопитель 14:36
Матвиенко: Политические решения по ситуации с беженцами должны приниматься в ЕС 14:32
Бизнесу дадут налоговые преференции на Курилах 14:24
Умерла "сестра Виннету" - французская актриса Мари Версини 14:21
Врач: Выбравшийся из шахты "Листвяжная" спасатель ничего не помнит 14:21
Регионы привлекли 21 млрд рублей на улучшение экономической ситуации 14:20
Франция приостанавливает авиасообщение с рядом стран Африки 14:15
Киркоров и Бузова появятся в "Ёлках" 14:13
На Курилах создадут особые условия для бизнеса 14:12
Матвиенко: Трагедию в Кузбассе приняли близко к сердцу все россияне 14:10
Регионы получат 22,5 млрд рублей на строительство производственной инфраструктуры 14:10
Минобороны и РИО договорились обмениваться информацией 14:06
Кабмин одобрил выделение субсидий банкам для сельской ипотеки 14:05
Кабмин предоставит 10 млрд рублей на поддержку молочного животноводства 14:04
Минпромторг сосредоточит поддержку автопрома на инновациях 13:58
Правительство РФ займется поддержкой семей жертв трагедии на шахте "Листвяжная" 13:57
От COVID умер фронтмен советской рок-группы Sipoli Мартиньш Браунс 13:55
Шойгу: Соглашения о модернизации военкоматов подписаны уже с 40 регионами 13:54
Президент Украины сообщил о готовящемся госперевороте 13:54
В Москве камеры поймали более 100 авто с выключенными фарами 13:47
ВОЗ надеется на поддержку МПА СНГ по охране здоровья мигрантов 13:46
МИД РФ: Обвинения Запада в подготовке агрессии в отношении Украины - провокация 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 14:32
Рубрика: Власть

Матвиенко: Политические решения по ситуации с беженцами должны приниматься в ЕС

Текст: Дмитрий Гончарук

Москва готова оказать любую помощь Минску для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, но чтобы нормализовать ситуацию, нужны политические решения в Европейском Союзе. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Захарова: Запад дискредитировал статус беженца

"Мы понимаем, конечно, что это вопрос не только белорусский и не столько белорусский. Должны быть приняты политические решения в Евросоюзе, куда эти беженцы стремились. И, конечно, также оказать гуманитарную помощь и международными организациями мигрантам, которые оказались в такой ситуации, в которой оказались в Беларуси, стремясь к лучшей жизни в странах Европы. Бесконечно жалко детей, пожилых людей, беременных женщин", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам 53 пленарного заседания МПА СНГ.

Она также заверила председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову, что Россия окажет всю необходимую помощь.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации СНГ Беженцы в Европе

Главное сегодня

Профильный комитет Госдумы сформирует позицию по QR-кодам к 14 декабря
Мурашко: Комбинация "Спутника V" и "Спутника лайт" дает защиту более 92%
Бастрыкин забрал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Москву
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Минтруд предложил новую методику оценки уровня бедности в России
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина