На металлургическом заводе в Балакове начинается реализация проекта по переработке сталеплавильной пыли в цинковый концентрат.

Ранее на предприятии отмечали, что это первый проект замкнутого цикла производства, который будет реализован в металлургической отрасли страны. На заводе будут перерабатывать отходы металлургического производства в востребованный продукт - оксид цинка, который будет направляться в том числе и на экспорт.

На промышленной площадке в Балакове планируется утилизировать не только собственные отходы, но и сталеплавильную пыль с других электрометаллургических заводов страны.

По словам директора по работе с органами государственной власти холдинга "Новосталь-М" Никиты Рыбленкова, новое производство будет полностью соответствовать таксономии зеленых проектов. "В этом экологическом проекте сходятся интересы бизнеса и государства и всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Рыбленков. Объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей, а срок начала работы нового производства запланирован в 2023 году.

Ранее в сентябре на открытии технопарка Almaz Digital в Саратове прошла презентация еще одного инвестиционного проекта на металлургическом заводе - строительство универсального рельсобалочного стана мощностью 1,2 миллиона тонн продукции в год. Гендиректор холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову о проекте, рассчитанном на пять лет, в реализацию которого планируется вложить 45 миллиардов рублей. В результате мощность производства на заводе должна вырасти более чем в два раза, а российский прокат крупных конструкционных профилей и рельсов увеличится почти на 30 процентов. Кроме того, в регионе появится три тысячи новых рабочих мест.

Соглашения о реализации новых инвестиционных проектов были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А в октябре металлургический завод в Балакове стал победителем областного конкурса "Инвестор года". Губернатор Валерий Радаев поблагодарил предприятие за вклад в развитие региона, за участие в инфраструктурных и социальных проектах. По словам гендиректора завода Виталия Бабенко, объем инвестиций в производство уже составил полтора миллиарда рублей.