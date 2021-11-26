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26.11.2021 21:37
Рубрика: Власть

Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом"

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв".

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"Общество было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, - Вольтской Т.А., Клепиковской Е.Д., Сотниковым Д.В., Симоновым Е.А., Сурначевой Е.Д., Араповой Г.Ю., Перлом Р.А., Маетной Е.В. и Соловьевой Е.А.", - сообщают в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, среди учредителей, например, журналист "Проекта" Елизавета Сурначева, признанная в октябре иностранным агентом (то есть СМИ, выполняющим функции иностранного агента: закон позволяет вносить в этот реестр физических лиц". Остальные учредители также в разное время были внесены в реестр иностранных агентов.

Как подчеркивают в минюсте, в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Так как физические лица, внесенные в реестр иностранных агентов, обязаны в течение месяца зарегистрировать компанию, через которую будет вестись отчетность.

"Согласно требованиям законодательства, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке", - пояснили в Минюсте.

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