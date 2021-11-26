Мультфильм "Суворов: Великое путешествие" выйдет в марте 2022 года

"Союзмультфильм" объявил о том, что премьера первого в новой истории студии полнометражного анимационного фильма "Суворов: Великое путешествие" состоится 17 марта 2022 года. А одна из крупнейших отечественных кинокомпаний - "Централ Партнершип" - рассказала о том, что станет российским и международным дистрибьютором картины. О партнерстве по проекту стороны объявили в день, когда исполняется 291 год со дня рождения главного героя, великого полководца Александра Васильевича Суворова. Премьера ленты запланирована на 17 марта 2022 года.

Выполненный в технике 3D анимации, мультфильм "Суворов: Великое путешествие" рассчитан на семейный просмотр. Возрастной рейтинг фильма 6+. Картина расскажет историю юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий. Он бросит вызов опасному злодею, проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий, подвиг выручит самого Суворова и докажет - героем может стать каждый, если им движет любовь. Девушку, в которую влюблен Гриша, зовут Соня, и она ждет его дома.

Режиссер-постановщик анимационного фильма Борис Чертков. Режиссеры - Сергей Антонов, Виктор Стрельченко. Автор сценария - Андрей Курейчик. Композитор - Иван Урюпин. Генеральные продюсеры: Юлия Осетинская, Лика Бланк, Борис Машковцев. Креативный продюсер - Наталья Харыбина.