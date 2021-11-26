"Натуральный отбеливатель": какой продукт поможет вернуть белизну зубов

Продукты, содержащие яблочную кислоту, являются натуральным отбеливателем для зубов. Об этом сообщила британский врач-стоматолог Ханна Кинселла.

По ее словам, лучшим продуктом для отбеливания зубов является клубника. При этом использовать ее в этих целях следует аккуратно.

"Не переусердствуйте с клубникой, не трите ее о зубы и не держите ее на эмали слишком долго, но здоровое количество может помочь с отбеливанием", - пояснила врач в комментарии Daily Express.

Кроме того, яблочная кислота содержится, например, в абрикосах, ежевике, чернике, винограде, вишне, персиках, сливах, грушах и кислых яблоках.