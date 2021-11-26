Названы причины, по которым иностранцы приезжают делать ЭКО в Россию

Несмотря на коронавирус, в прошлом году за услугой экстракорпорального оплодотворения в Россию обратились 338 тысяч иностранных пар, это в 1,5 раза больше чем в допандемийном 2019 году. За 9 месяцев этого года искусственное оплодотворение в нашей стране выбрали 192 тысячи семей из-за рубежа. Об этом "Российской газете" рассказали в координационном центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".

Отмечается, что чаще всего за процедурой искусственного оплодотворения в Россию обращаются граждане Азербайджана, Китая, Киргизии, Узбекистана и Саудовской Аравии. В Россию иностранцы приезжают по разным причинам. Во-первых, эффективность такой операции в нашей стране довольно высокая и составляет 45-60%. К тому же во многих других государствах есть различные ограничения: например, могут быть запрещены донорские яйцеклетки, культивирование эмбрионов до 5 суток и их криоконсервация. В России таких ограничений нет. Жители арабских и азиатских стран не могут в своей стране получить такое лечение по религиозным причинам.

Помимо экстракорпорального оплодотворения, популярностью у иностранцев в России пользуются услуги кардиологов, стоматологов, офтальмологов и пластических хирургов. Всего в прошлом году на лечение в нашей стране граждане других государств потратили в общей сложности более 196,7 млн долларов США, за первые шесть месяцев этого года - около 77 млн долларов США. Развитие экспорта медицинских услуг позволяет медицинским организациям привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые они могут потратить на повышение качества медицинской помощи россиянам.