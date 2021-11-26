Названы российские компании с наивысшим рейтингом устойчивого развития

В рейтинг успеха российских компаний следующих принципам ESG (environment - забота об окружающей среде, social - социальная ответственность, governance - качество корпоративного управления) лидируют предприятия-экспортеры из отрасли добычи и переработки природных ископаемых. Об этом заявил ректор Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ) Иван Лобанов, выступая на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который проходит в РЭУ.

Для этих компаний экономические последствия от углеродного регулирования, оценки углеродного следа могут стать существенными, поэтому они пытаются интегрироваться в изменяющуюся международную конкурентную среду, считает Лобанов.

По его словам, российский крупный бизнес очень серьезно отнесся к перспективам устойчивого развития экономики на принципах ESG. В группу компаний с наивысшим рейтингом по предварительным оценкам входят: "Сибур-Холдинг", "Роснефть" и "Газпром нефть", но далеко не по всем есть исчерпывающая информация, чтобы делать вывод об их соответствии ESG-критериям, поэтому список будет пополняться и уточняться.

По мнению руководителя Центра по интеллектуальной собственности группы "Газпром нефть" Марии Абрамовой, сейчас в мировой экономике происходит глобальный ESG-поворот, а компаниям, не соответствующим принципам устойчивого развития, будет все сложнее сохранять позиции на мировой арене, тем более, привлекать инвестиции.

"Компании, которые заинтересованы не просто в росте прибыли для акционеров, но и в своем развитии, уже инвестируют огромные деньги в производственные мощности, делая их более экологичными, а также в социально-ответственные проекты, в корпоративное управление", - отметила Абрамова.