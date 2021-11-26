Названы условия для оформления больничного в платной клинике

Оформить больничный в платной клинике можно, если у медицинской организации есть лицензия на услуги по экспертизе временной нетрудоспособности. Об этом "Российской газете" рассказали в Фонде социального страхования.

В ведомстве подчеркнули, что фонд оплатит листки нетрудоспособности, выданные частными медицинскими организациями, на таких же условиях, как и выданные государственными или муниципальными поликлиниками или больницами.

Кроме того, отмечается, что в период пандемии россияне стали чаще оформлять больничный. Так, в 2021 году выдано на 25% больше листков нетрудоспособности, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году. Всего, по данным Фонда социального страхования, с января по конец сентября 2021 года было оформлено 40,3 млн больничных, за такой же период в 2019 году - 30,9 млн документов.

"В связи с пандемией коронавируса в 2020 и 2021 годах выдано значительно больше листков нетрудоспособности, особенный прирост наблюдается по листкам нетрудоспособности, выданным в связи с карантином", - отмечают в ведомстве.