Netflix работает над фильмом о Gorillaz

Слухи о том, что в скором будущем появится полнометражный анимационный фильм с участием представителей (полу)виртуальной британской музыкальной группы Gorillaz, наконец получил убедительные подтверждения и оброс подробностями.

Основатель Gorillaz Дэймон Албарн рассказал о том, что работает совместно со стриминговым сервисом Netflix над созданием сценария, композиционные подробности согласовываются в настоящее время в Малибу.

Музыкант также поведал о переполняющих его эмоциях - идея снять полноценный фильм сформировалась у него давно, с течением времени она видоизменялась, но существовала только в виде умозрительных планов, а теперь у коллектива появилась возможность воплотить задуманное. Слова Албарна приводит портал Collider.

Существование группы и разработка собственной "вселенной", в которой на протяжении двадцатитрехлетней истории попеременно появлялись и исчезали различные персонажи, было бы невозможно без создания анимационных роликов и музыкальных видео с использованием 2D и СG. Дополнением стала книга Rise of the Ogre, представляющая собой причудливую смесь биографических данных о вымышленных персонажах и реальных создателях проекта.

Ранее Албарн подчеркивал рискованность подобного проекта в силу его абстрактного характера, а также сетовал на трудоемкость и финансовую запретность. Он также отметил, что на сегодняшний день их творчество стало более доступным - большое количество коллективов используют анимацию в той или иной степени, и это расширяет их аудиторию. Албарн уверен, что детально проработанных проектов с сопоставимым уровнем презентации на настоящий момент просто не существует - это ведь не просто анимация, Gorillaz "больше похожи на студию Ghibli".

О дате выхода фильма пока не сообщается. Последний на настоящее время, седьмой студийный альбом, Song Machine, Season One: Strange Timez, Gorillaz выпустили в 2020 году.

Новый фильм-концерт группы Gorillaz: Song Machine Live From Kong выйдет на экраны московских кинотеатров 8 декабря 2021 года.