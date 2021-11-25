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Хаяо Миядзаки рассказал о своем последнем мультфильме

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    25.11.2021, 11:00
Текст:   Анастасия Николаева

Хаяо Миядзаки в интервью The New York Times Style Magazine рассказал о своем последнем в карьере аниме, ради съемок которого он вернулся к работе в студии Ghibli.

В основу проекта легла книга 1937 года Гэндзабуро Есино "Как поживаете?" Работа над аниме может быть завершена в 2023 году.

В самом конце материала журналист задает вопрос: "Как поживаете? Вы дадите нам ответ?" Хаяо Миядзаки ответил: "Я снимаю этот фильм, потому что у меня нет ответа".

Последний на данный момент анимационный фильм Миядзаки "Ветер крепчает" (The Wind Rises) о японском конструкторе самолетов Хорикоси Дзиро вышел в 2013 году. После этого художник планировал уйти на пенсию из-за ухудшения зрения.

После этого он выпустил короткометражный мультфильм "Гусеница Боро" и передумал завершать карьеру, Слухи о сюжете нового полнометражного аниме ходили с 2017 года.

В марте студия Ghibli выпустила мультфильм сына Миядзаки "Ая и ведьма".

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