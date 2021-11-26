Нови-Сад: познакомьтесь с европейской культурной столицей

Нови-Сад расположен на берегу Дуная всего в часе езды от Белграда. Этот город всегда отличался культурной и исторической уникальностью. Если вы спросите местных жителей, в чем особенность Нови-Сада, они ответят, что это город, где история и традиции Центральной Европы и Балкан переплетались между собой на протяжении веков. И действительно, это культурное и историческое смешение заметно во всем, особенно зимой! Многочисленные культурные мероприятия, уникальное культурное и историческое наследие, а также современное искусство позволили Нови-Саду завоевать титул Культурной столицы Европы 2022 года. Добавьте к этому гостеприимство и открытость жителей Нови-Сада, великолепную кухню и природные красоты, и вы поймете, почему туристы из России все чаще посещают Нови-Сад.

Фото: предоставлено ORBCOM

Полная событий Зимняя сказка в Нови-Саде

Уже поздней осенью центральные улицы города украшают и готовят к зимним праздникам. Но это не все! В декабре центральная городская площадь превращается в настоящую Зимнюю сказку (Novi Sad Zimzoland): вы можете прокатиться в фиакре, послушать праздничную музыку, попробовать легендарные местные деликатесы и купить необычные подарки для близких. Мероприятие "Рождественское волшебство" предлагает насыщенную музыкальную программу и другие зимние развлечения на площади перед торговым центром "Променада". Эту зимнюю сказку дополняет и волшебный Ледяной лес! В декабре и январе по дорожкам центрального городского парка (Дунайский парк) можно кататься на коньках, а деревья, украшенные лампочками, превращают весь парк в настоящую зимнюю сказку, которая дарит радость и улыбки. Прямо в канун Нового года в Нови-Саде традиционно проходят рождественские и новогодние концерты, а на Ночном базаре в самом конце декабря устраивают вечерние мероприятия - настоящая и прелюдия к новогоднему празднику. Для всех любителей бега по пересеченной местности, пеших прогулок и скандинавской ходьбы конец года будет ознаменован вторым зимним забегом - Winter Trail Race на Фрушка-Горе. Чтобы узнать о Зимней сказке больше, посетите веб-сайт Туристической организации города Нови-Сад.

Фото: предоставлено ORBCOM

Нови-Сад - Культурная столица Европы 2022 года

Год, когда Нови-Сад получит титул Культурной столицы Европы, начнется с программы "Дочек" (празднование Нового года). Дочек - это уникальный праздник в Европе, который объединяет два Новых года (по григорианскому и юлианскому календарям). В программе - концерты, театральные постановки, мультимедийные выставки и спектакли. По словам организаторов, эта программа - "воплощение межкультурности".

День прощания с 2021 годом посвящен великому ученому сербского происхождения Николе Тесла. 31 декабря Сербский национальный театр покажет в центре Нови-Сада спектакль "Изобретатель Тесла", одновременно с фестивалем света "Тесла - галерея света" и многочисленными концертами.

Самым торжественным днем в рамках мероприятия "Дочек" станет 13 января 2022 года: он также посвящен великим именам в сербской науке - математику и жене Альберта Эйнштейна Милеве Марич Эйнштейн и инженеру Милутину Миланковичу. Об этих выдающихся людях расскажут мультимедийный спектакль "Zeniteum :: 2022" и выставка под названием "Время и Вселенная" (Time and the Universe).

В течение всего 2022 года Нови-Сад будет культурной столицей Европы: здесь пройдет более 1500 мероприятий, в которых примут участие около 4000 художников местного, национального и международного уровня. Подробную программу можно найти на официальном сайте "Нови-Сад - Культурная столица Европы".

Фото: предоставлено ORBCOM

Каждый новый день в Нови-Саде приносит новые впечатления

Нови-Сад - уникальное место, где встречаются Центральная Европа и Балканы, и ярче всего это проявляется в местной архитектуре и деликатесах.

Главная площадь и Петроварадинская крепость - жемчужины центральноевропейской архитектуры 18-19 веков.

Звуки потрескивающего камина в одной из окрестных усадеб (салаш) или винодельнях Фрушка-Горы, несомненно, создадут уютное праздничное настроение. В усадьбах по всему городу можно попробовать прекрасные местные деликатесы: домашнюю ветчину, прошутто из говядины, кулен, различные виды сыров, рубцы, телячью рульку, айвовый сыр китникез, сливовые клецки гомбоче, десерт "плавучий остров" (Schneenockerln) и ванильный пирог с заварным кремом (cremeschnitte). Любителям рыбы понравятся блюда в рыбных ресторанах (чарда). Местные рыбные деликатесы (уха, тушеная рыба, жареный окунь, сом и карп) домашнее вино просто превосходны.

Что касается местных вин, то их вкус точно отражает характеристики региона. Виноград, растущий на пологих склонах Фрушка-Горы недалеко от Нови-Сада, делает вкус вина мягким и ненавязчивым, и устоять перед ним невозможно.

Фото: предоставлено ORBCOM

Если вы любите вино и пешие прогулки, катания на санях и просто отдых на природе, обязательно посетите Национальный парк Фрушка-Гора. Помимо редких видов растений и животных, здесь также находятся важные культурные и исторические памятники, среди которых, безусловно, можно выделить комплекс из 16 православных монастырей. Именно из-за них Фрушку-Гору называют "сербским Афоном".

Своевременно выбирайте жилье, и по прибытии в город приходите в наши информационные центры: там вы сможете найти бесплатные буклеты с полезной информацией и путеводители.

С нетерпением ждем встречи с вами во время праздников!

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