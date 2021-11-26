Новый фильм-концерт Gorillaz выйдет в кино

В эпоху пандемии и закрытых границ кинотеатры стали предлагать формат концертов в кино. Правда, не так много зрителей голосуют рублем и приходят на подобные показы - все-таки атмосфера живого концерта более привлекательна. Но концерт Gorillaz привлекателен тем, что он объединяет живое выступление и спецэффекты от создателя группы Джейми Хьюлетта. Фильм-концерт состоит из двух частей: перед концертом - часовая шоу-программа и эксклюзивные съемки из-за кулис. Увидеть его можно с 8 декабря в кино по всей России.

Великолепная четверка - гитарист Нудл, басист Мердок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D - в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступят вживую.

Напомним, что Gorillaz - виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Это не только музыканты, но и большая вымышленная вселенная, окружающая саму "виртуальную группу", состоящую из четырех анимационных участников. За Gorillaz в Facebook следят 10 млн подписчиков, не меньше подписчиков у группы на YouTube - более 8 млн.

Кстати

25 ноября прошла российская премьера киноконцерта французской певицы Zaz - современной Эдит Пиаф.