Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе

В Бельгии подтвержден первый случай заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса с большим числом мутаций. Об этом в Твиттере сообщил заведующий лабораторией клинической и эпидемиологической вирусологии Института Рега (Rega Institute) Марк Ван Ранст.

"В Бельгии один образец подтвердил наличие нового варианта (коронавируса) B.1.1.529 у путешественника, вернувшегося 11 ноября из Египта. Первые симптомы (были зафиксированы) 22 ноября", - написал вирусолог.

Впервые новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в нескольких образцах на территории ЮАР, сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также были сообщения о появлении штамма B.1.1.529 в Израиле, Ботсване и Гонконге. Именно этот вариант штамма ковида содержит около 30 мутаций, при этом всего у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 из них находятся в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клеткой.

Южноафриканский штамм обнаружен в Бельгии на подъеме новой волны заболеваемости коронавирусом в Европе. Абсолютный суточный рекорд по числу инфицированных в стране был зафиксирован 22 ноября - 25365 случаев. Ежедневно за неделю с 16 по 22 ноября на анализ сдавалось более 110 тысяч тестов.

Ожидается, что сегодня пройдет экстренное совещание ВОЗ по поводу нового штамма COVID-19 из ЮАР. Специалисты решат, к какой группе отнести этот вариант - к той, что вызывает обеспокоенность, или к той, что вызывает интерес ученых. Сам факт созыва ВОЗ призывает не оценивать как сигнал тревоги.