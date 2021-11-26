Новости

Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков 19:08
Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим 19:06
В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции 18:53
В России может появиться новый профессиональный праздник 18:45
Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче 18:27
Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей 17:55
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" 17:54
Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года 17:52
Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга 17:29
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" 17:29
РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису 17:24
Лауреаты научной премии Сбера получат по 20 миллионов рублей 17:14
Москвичей ждет гололедица в ближайшие часы 17:03
Названы причины, по которым иностранцы приезжают делать ЭКО в Россию 17:02
Бельгийский суд запретил сервис Uber в Брюсселе 17:01
Последний мэр Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 16:48
СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский 16:38
Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе 16:28
Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 17:45
Рубрика: В мире

Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе

Текст: Анастасия Селиванова

В Бельгии подтвержден первый случай заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса с большим числом мутаций. Об этом в Твиттере сообщил заведующий лабораторией клинической и эпидемиологической вирусологии Института Рега (Rega Institute) Марк Ван Ранст.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины

"В Бельгии один образец подтвердил наличие нового варианта (коронавируса) B.1.1.529 у путешественника, вернувшегося 11 ноября из Египта. Первые симптомы (были зафиксированы) 22 ноября", - написал вирусолог.

Впервые новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в нескольких образцах на территории ЮАР, сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), также были сообщения о появлении штамма B.1.1.529 в Израиле, Ботсване и Гонконге. Именно этот вариант штамма ковида содержит около 30 мутаций, при этом всего у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 из них находятся в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клеткой.

Южноафриканский штамм обнаружен в Бельгии на подъеме новой волны заболеваемости коронавирусом в Европе. Абсолютный суточный рекорд по числу инфицированных в стране был зафиксирован 22 ноября - 25365 случаев. Ежедневно за неделю с 16 по 22 ноября на анализ сдавалось более 110 тысяч тестов.

Ожидается, что сегодня пройдет экстренное совещание ВОЗ по поводу нового штамма COVID-19 из ЮАР. Специалисты решат, к какой группе отнести этот вариант - к той, что вызывает обеспокоенность, или к той, что вызывает интерес ученых. Сам факт созыва ВОЗ призывает не оценивать как сигнал тревоги.

В мире Европа Бельгия Общество Наука Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны