О состоянии здоровья человека расскажет выдыхаемый воздух

Новосибирская компания на средства Фонда содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ) запустит серийное производство газоанализаторов. В основе так называемой станции мониторинга здоровья Healthmonitor - принцип диагностики по выдоху человека.

С ее помощью можно провести быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом человеком воздухе. Известно, что в выдохе человека содержится более 750 летучих соединений.

Установка уже зарекомендовала себя в спортивной сфере. В пресс-службе компании рассказали, что с помощью "умной" разработки профессиональные спортсмены и любители фитнеса могут легко оценить эффективность тренировочного процесса. Устройство отслеживает несколько ключевых показателей организма человека: метаболический профиль, анаэробный и аэробный пороги, липолиз, гликолиз. Для этого измеряется более 30 выдыхаемых газов одновременно. Тестирование подскажет, через какое время после начала тренировки у человека начал "гореть жир", а когда процесс остановился или пошел на спад.

Но спектр применения прибора этим не ограничивается, он востребован для мониторинга окружающего воздуха в общественных местах, контроля за выбросами на производствах, обнаружения токсичных и взрывоопасных веществ в публичных местах, в геологоразведке и газонефтедобыче. Руководитель проекта Healthmonitor новосибирской биотехнологической компании "Сайнтификкоин" Максим Дведенидов отмечает, что благодаря газоанализатору можно проводить неинвазивную диагностику вирусных инфекций и хронических заболеваний. Ученые Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) предложили использовать прибор для массовой диагностики коронавируса.

Пока в серийное производство планируется запустить спортивную версию устройства. На это компания получит 20 миллионов рублей как один из победителей конкурса "Коммерциализация 2021", итоги которого подведены в Фонде содействия инновациям в конце октября текущего года. Это максимальная сумма гранта, предусмотренного условиями конкурса.

Всего, по данным пресс-центра фонда, в этом году на конкурс поступило 234 заявки из 46 субъектов страны на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. Экспертное жюри, в которое входят академики, члены-корреспонденты РАН, ведущие ученые, крупнейшие представители бизнес-сообщества, после рассмотрения проектов рекомендовало к финансированию 75 заявок на общую сумму почти 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, на реализацию одного проекта будет направлено от 8 до 20 миллионов рублей.

Поддержкой фонда могут воспользоваться организации, полностью завершившие этап НИОКР и желающие запустить собственное производство. В числе победителей, кроме новосибирцев, резидент Сколково - пермская компания Promobot. Фонд предоставит 20 миллионов рублей при условии равного софинансирования со стороны компании. Как говорится в официальном сообщении на сайте компании Роснано, средства будут направлены на разработку универсальной роботизированной платформы с функциями распознавания и синтеза русской речи, автоматического безаварийного передвижения, навигации, возможностями исполнения скриптов движения, детектирования и нахождения людей с точностью не менее 85 процентов, а также печати документов, приема платежей, выдачи карт доступа. В случае реализации проекта на рынок могут поступить новые поколения сервисных роботов - для индустрии ретейла, гостиниц, транспорта, развлечений и многих других.

Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев говорит, что уже сегодня технологии от Promobot значительно снижают нагрузку на основной персонал, делая процесс обслуживания посетителей быстрее и стабильнее. Роботы, поступившие на службу в МФЦ "Мои документы", экономят сотрудникам организации примерно 40 минут в день. "Робот - идеальный сотрудник: у него всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается. В эпоху пандемии такие решения очень своевременны", - считает Олег Кивокурцев.

Также в числе победителей конкурса - инновационная компания из Югры. Резидент технопарка - "МАС-Сервис ХМ" предложил проект расширения производства инновационного продукта (цементной добавки) для повышения качества строительства нефтяных и газовых скважин.