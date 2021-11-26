Оборонные предприятия присматриваются к ESG-проектам

Принципы ESG (экологические, социальные и связанные с ответственным корпоративным управлением факторы ведения бизнеса) в этом году в фокусе внимания экономистов, финансистов, инвесторов. Об особенностях участия предприятий ОПК в ESG-проектах и их банковском сопровождении "РГ" рассказал старший вице-президент - директор департамента финансового оздоровления ПСБ Сергей Добрин.

Какую роль в интеграции принципов устойчивого развития играет финансовый сектор? Какие задачи стоят сейчас перед финансовыми организациями?

Сергей Добрин: Финансовый сектор играет особую роль в интеграции принципов устойчивого развития. Именно банки станут той движущей силой, которая будет стимулировать заемщиков придерживаться ESG-принципов за счет предоставления выгодных "зеленых" продуктов.

Достижение этой цели требует от финансовых организаций внедрения большого количества изменений, затрагивающих различные сферы их деятельности.

Во-первых, это имплементация ESG в собственную стратегию развития, пересмотр подходов к составлению нефинансовой отчетности, а также комплексное и системное управление ESG-рисками. Крайне важным также является проведение всесторонней оценки влияния реализации любых инициатив, касающихся устойчивого развития, на экономические параметры организации, на ее бизнес и отношения с контрагентами, а также на прогнозы развития.

Во-вторых, необходима адаптация внутренних бизнес-процессов и корпоративных процедур банков, в том числе для обеспечения эффективного взаимодействия финансовых институтов и реального сектора экономики в области устойчивого развития. Это и совершенствование системы оценки рисков заемщиков, доработка методик оценки их финансовой устойчивости и подходов к созданию обязательных резервов, и доработка внутренней нормативной документации банков с точки зрения организации работы структурных подразделений с проектами устойчивого развития, а также разработка собственной методологии для определения критериев проектов устойчивого развития и формирование продуктовой линейки с учетом возможных программ государственной поддержки.

Реализация проектов устойчивого развития открывает новые возможности для оборонных предприятий

К важным направлениям работы также относится адаптация кредитного процесса, донастройка ИТ-систем, в том числе с точки зрения своевременного и корректного маркирования проектов и продуктов, связанных с устойчивым развитием, что критически необходимо для формирования управленческой отчетности и корректировки системы КПЭ организации с учетом ее стратегических "зеленых" целей. Все показатели должны быть должным образом оцифрованы.

Финансовый сектор как никто в профессиональном сообществе заинтересован в развитии повестки устойчивого развития и в активном участии в формировании стандартов ответственного финансирования, а также управления ESG-рисками на государственном уровне.

В чем, помимо финансового сопровождения, заключается участие банка в ESG-проектах?

Сергей Добрин: Участие банка в ESG-проектах не ограничивается только финансовым сопровождением. Важной функцией является оказание содействия во внедрении лучших практик по реализации зеленых проектов, консультирование в данной сфере.

К другим направлениям работы финансовых институтов относится участие в создании спроса на устойчивость, условий для реализации ESG-проектов, а также создание стимулов для имплементации предприятиями принципов устойчивого развития в свою финансовую и хозяйственную деятельность.

Отдельно хочу отметить развитие проектов, напрямую связанных с экологией. Так, например, ПСБ сейчас активно наращивает сотрудничество с Рослесхозом - мы рассматриваем реализацию совместных проектов как федерального, так и регионального масштабов.

На ваш взгляд, возможно ли внедрение принципов ESG в секторе ОПК и каким образом реализация таких проектов может повлиять на оборонную промышленность?

Сергей Добрин: Это не просто возможно - это крайне перспективная и актуальная инициатива. Потому что важнейшим следствием системного участия предприятий ОПК в реализации проектов устойчивого развития станет модернизация производственных фондов и перестроение производственных и непроизводственных бизнес-процессов, повышение их эффективности. Это, в свою очередь, напрямую будет влиять на себестоимость производимой продукции как по военному, так и по гражданскому направлению, на финансово-экономические показатели предприятия и на диверсифицированность производства.

Научно-исследовательские работы в области обороны и безопасности всегда имели существенное значение для экономики страны, а продукция и технологии предприятий оборонно-промышленного комплекса широко используются в других отраслях. Участие в реализации масштабных государственных проектов, связанных с развитием зеленой повестки в стране, даст предприятиям ОПК доступ к новому масштабному рынку сбыта продукции, будет способствовать возникновению новых цепочек кооперации, развитию и обмену технологиями и компетенциями.

Какие еще преимущества дает оборонным предприятиям участие в ESG-проектах?

Сергей Добрин: Важной особенностью ESG в ОПК является тот факт, что проекты устойчивого развития неразрывно связаны с решением крайне актуальных задач, стоящих перед предприятиями комплекса: диверсификация производства и финансовое оздоровление.

Участие в реализации проектов устойчивого развития корпоративного сектора, а также в реализации государственных программ, в том числе по созданию необходимой инфраструктуры для реализации ESG-инициатив, открывают новые возможности для оборонных предприятий в области развития высокотехнологичного производства и достижения целевых показателей диверсификации производства.

Синергия от мероприятий, направленных на устойчивое развитие, финансовое оздоровление и диверсификацию, приведет к получению максимального экономического эффекта и позволит решить сразу несколько наиболее актуальных проблем комплекса.

Металлургические заводы, как и предприятия ОПК, готовы следовать "зеленой" повестке при выпуске стратегической продукции. Фото: РИА Новости

Какие вы видите препятствия - для развития ESG-проектов и для участия в таких проектах оборонных предприятий?

Сергей Добрин: Оборонная промышленность - сложная отрасль, и любые изменения в ней воспринимаются настороженно в силу имеющихся исторических особенностей и ограниченности ресурсов на реализацию "зеленых" проектов, в том числе финансовых и кадровых. Безусловным приоритетом для предприятий ОПК является бесперебойное выполнение контрактов по государственному оборонному заказу, поэтому при реализации проектов в сфере устойчивого развития оборонным предприятиям необходимо, с одной стороны, выполнять свои первоочередные задачи, связанные с их непосредственной деятельностью, а с другой стороны, им нужно четко понимать результат внедрения ESG-инициатив и видеть положительный экономический эффект таких проектов, особенно в условиях дефицита ресурсов.

И как раз информационное и финансовое сопровождение проектов устойчивого развития оборонных предприятий банками позволит соблюсти баланс между реализацией их стратегических задач и внедрением передовых практик производства, направленных на модернизацию и экономическое оздоровление.

В каких сферах ESG-проекты наиболее перспективны с точки зрения участия в них предприятий ОПК?

Сергей Добрин: В силу специфики предприятий комплекса наиболее перспективным направлением работы является экология. Это, например, создание инфраструктуры для реализации проектов устойчивого развития - космические программы мониторинга выбросов и оцифровка полученных данных. Также перспективными можно назвать разработку и производство современного оборудования для нефтегазового сектора, участие в реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, утилизацию вредных веществ, рекультивацию земель и т.д.

Что касается социальной составляющей ESG-повестки, то здесь могут быть реализованы проекты по переквалификации сотрудников оборонных предприятий, проекты, связанные с социальными аспектами деятельности градообразующих предприятий и пр.

Нужны ли, на ваш взгляд, оборонным предприятиям дополнительные стимулы для участия в ESG-проектах?

Сергей Добрин: Понятные экономические стимулы и гарантированные положительные финансовые результаты - необходимые условия реализации проектов устойчивого развития для любых промышленных предприятий, включая предприятия ОПК. На сегодняшний день эти стимулы и благоприятные условия, обеспечивающие экономическую целесообразность реализации проектов устойчивого развития, только формируются. В первую очередь речь идет о развитии государственных мер поддержки, таких как субсидии, налоговые преференции, программы административной поддержки проектов, а также о внедрении инструментов зеленого финансирования.

Без решения задач в части повышения доступности финансирования ESG-проектов, а также повышения их рентабельности невозможно говорить о создании базовых условий, необходимых для системного внедрения принципов устойчивого развития в оборонной промышленности.