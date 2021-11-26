Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили

Новый штамм коронавируса на данный момент на территории нашей страны не обнаружен. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом, как подчеркнули в оперштабе, те тест-системы, которые применяются в России, способны выявить этот вариант, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Южной Африке распространяется новый штамм SARS-CoV-2. Профиль мутаций в геноме показывает, что новый штамм потенциально способен и уклоняться от антител, и быть более заразным. Что о нем известно и чем он опасен, "РГ" рассказал эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.