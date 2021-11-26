Особые экономические зоны собрали 630 млрд рублей инвестиций

За 15 лет работы особых экономических зон их резиденты сделали инвестиций на 630 млрд рублей, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

По его словам, в ОЭЗ за это время зарегистрированы более 920 резидентов, в том числе 140 компаний с иностранным капиталом. Они создали 47 тысяч рабочих мест.

"За прошлый год создано четыре новых зоны: в Новгородской, Ивановской, Оренбургской и Смоленской областях", - добавил замминистра.

Сейчас подготовлены документы на создание еще двух особых экономических зон: "Усть-Луга" в Ленинградской области и ОЭЗ "Третий полюс" в Курской области.