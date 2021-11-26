Отряд атамана Пунина: как действовал русский спецназ в 1916 году

День георгиевских кавалеров 26 ноября 1915 года стал днем рождения одного из самых знаменитых диверсионных подразделений Первой мировой войны - "Отряда особой важности имени атамана Пунина". Такое имя воинская часть получила после гибели ее создателя - поручика 8-го Финляндского стрелкового полка Леонида Пунина.

"Позиционный тупик", когда линия фронта ощетинилась рядами сплошных траншей с колючей проволокой, заставила военных разных стран искать способы прорыва обороны врага. В немецкой армии решением стали штурмовые группы пехоты, а в русской - прообразы современных частей специального назначения, получившие название "партизанские отряды".

Как пишет историк спецслужб Александр Колпакиди, верховное командование "верило в то, что эти диверсионные группы будут во многом определять ход боевых операций, истощать живую силу противника лихими действиями - демонстрациями, поисками, порчей линий сообщения, подрывом железных дорог и набегами".

Партизанские отряды формировались из охотников, то есть добровольцев. Предпочтение отдавалось казакам и Георгиевским кавалерам. В итоге на Северном фронте было сформировано шесть отрядов, на Западном фронте - 11 отрядов, на Юго-Западном фронте -12 отрядов.

Отряд под командованием Леонида Пунина выделялся на фоне других лихих подразделений. Более половины партизан, в том числе и командир, были Георгиевскими кавалерами. Из 296 солдат и офицеров - 42 человека знали польский язык, латвийский - 47, литовским языком владели - 9, немецким - 155. Феномен отряда Пунина был еще и в том, что он стал боевой школой известных участников Гражданской войны. Под началом атамана служили: барон Роман Унгерн-Штернберг, Станислав и Юзеф Булак-Балаховичи, Георгий (Ежи) Домбровский, Илларион Ставский и Николай Зуев.

Отряд находился в авангарде 12-й армии Северного фронта, занимая выдвинутый участок позиций у латвийского городка Старый Кеммерн. Спецназовцы вели разведку германских позиций и добывали языков, а также участвовали в Митавской операции и обороне Риги.

Благодаря Ольге Хорошиловой стали известны воспоминания ее деда Льва Пунина (брата командира отряда), описавшего одну из операций 12 января 1916 года: "Командир эскадрона приказал пулеметчику гусару 2-го взвода Тыщенко поставить свой ручной пулемет на просеке в канаве, а лучшим стрелкам велено было расположиться вдоль просеки. Видим, как один бегал и распоряжался. Я ждал нашего залпа. Вдруг раздался ружейный огонь со стороны немцев. Лежавший передо мной пулеметчик Тыщенко перевернулся и упал ничком. Я встал на одно колено. Кругом свистели пули. Подобрался к пулеметчику и тут только увидел, что у него закатились глаза и изо рта выступила кровь. На немецкий залп раздались наши выстрелы. Было видно, как у немцев начали падать люди. У меня мелькнула мысль, что сейчас немцы выйдут из кустов и начнется рукопашный бой. Вынул свой револьвер. Корнет Балахович отдал распоряжение об отходе. Люди быстро вскочили и начали отбегать назад, бросив и пулемет и убитого. Я заставил некоторых из них вернуться и подобрать тело гусара. Пулемет также был подобран".

Атаман Леонид Пунин был смертельно ранен в бою 1 сентября 1916 года у мызы Антицием в 48 километрах к западу от Риги и скончался в тот же день. Похоронен в Павловске под Санкт-Петербургом. Сформированная им часть действовала до конца 1917 года, а затем бывшие спецназовцы оказались втянуты в Гражданскую войну и успели повоевать на стороне белых и красных.