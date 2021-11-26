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26.11.2021 15:33
Рубрика: Власть

Песков назвал причину увольнения главы ФСИН

Текст: Кира Латухина

Личное обращение директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова стало причиной его освобождения от должности. Такое пояснение дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба МВД РФ / ТАСС
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Представители прессы поинтересовались, стала ли информация о пытках в колониях причиной для такого кадрового решения, на что Песков сказал: "Не стал бы устанавливать прямой связи, это было личное обращение главы ФСИН".

Ведутся проверочные и следственные действия, и ФСИН тоже разбирается, и прокуратура, напомнил пресс-секретарь президента. "Проблемы там действительно имеются, но это было личное обращение главы ФСИН", - повторил он.

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