Песков назвал причину увольнения главы ФСИН

Личное обращение директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова стало причиной его освобождения от должности. Такое пояснение дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы поинтересовались, стала ли информация о пытках в колониях причиной для такого кадрового решения, на что Песков сказал: "Не стал бы устанавливать прямой связи, это было личное обращение главы ФСИН".

Ведутся проверочные и следственные действия, и ФСИН тоже разбирается, и прокуратура, напомнил пресс-секретарь президента. "Проблемы там действительно имеются, но это было личное обращение главы ФСИН", - повторил он.