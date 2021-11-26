Песков призвал не беспокоиться из-за движения капиталов

На рынках - и мировых, и российских - отмечается волатильность, деньги приходят и уходят, беспокоиться не надо. Такой совет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об оттоке капиталов из России.

"Ситуация же волатильная, - заметил Песков. - На мировых рынках волатильность достаточно большая и на наших рынках тоже немалая". "Рынки все развиваются по синусоиде, и деньги и приходят, и уходят", - сказал он.

"В данном случае опять же нет никаких причин для обеспокоенности", - заверил пресс-секретарь президента. "Все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются", - заключил он.