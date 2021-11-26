Президент Украины сообщил о готовящемся госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в его распоряжении есть информация о подготовке государственного переворота в стране, который был намечен на 1 декабря. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот", - заявил Зеленский, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По словам украинского президента, информацию о готовящемся перевороте он получил от спецслужб других стран.