Путин, Алиев и Пашинян выступили с новым заявлением по Нагорному Карабаху

После переговоров в Сочи президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении заявили, что решили повысить уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по ее делимитации с последующей демаркацией. Об этом говорится в новом совместном заявлении.

Лидеры обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и от 11 января 2021 года о разблокировке экономических и транспортных связей. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили важность обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа и договорились активизировать совместные усилия по скорейшему решению остающихся задач, вытекающих из заявлений. Был отмечен важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон.

Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили деятельность трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе и подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в экономике. Россия продолжит оказывать содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между народами и выстраивания добрососедских отношений в регионе.