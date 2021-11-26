Путин, Алиев и Пашинян выступили с новым заявлением по Нагорному Карабаху

Новости

Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 20:50
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 20:14
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 20:13
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков 19:08
Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим 19:06
В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции 18:53
В России может появиться новый профессиональный праздник 18:45
Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче 18:27
Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей 17:55
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" 17:54
Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года 17:52
Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 20:34
Рубрика: Власть

Путин, Алиев и Пашинян выступили с новым заявлением по Нагорному Карабаху

Текст: Кира Латухина
После переговоров в Сочи президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении заявили, что решили повысить уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по ее делимитации с последующей демаркацией. Об этом говорится в новом совместном заявлении.

Лидеры обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и от 11 января 2021 года о разблокировке экономических и транспортных связей. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян отметили важность обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа и договорились активизировать совместные усилия по скорейшему решению остающихся задач, вытекающих из заявлений. Был отмечен важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин на встрече с Алиевым и Пашиняном призвал избегать опасных инцидентов

Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон.

Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили деятельность трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе и подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в экономике. Россия продолжит оказывать содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между народами и выстраивания добрососедских отношений в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Президент Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина