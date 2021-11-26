Путин и Алиев высоко оценили роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Новости

В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов 16:15
Самолет главы МИД Швейцарии прилетел в Москву на ремонт 16:09
"Немецкий Элвис" Тед Херольд с женой сгорели заживо в своей квартире 16:05
Крупную партию наркотиков нашли у устроившего погоню на МКАД водителя 15:56
ВОЗ заявила о необходимости тщательно изучить "африканский" штамм SARS-CoV-2 15:46
В Томске супругу мэра Кляйна приговорили к условному сроку 15:45
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на "Листвяжной" 15:43
Главы МИД РФ, Индии и КНР обсудили актуальные международные проблемы 15:39
Песков подтвердил продление контракта по газу для Сербии на полгода 15:38
Путин принял приглашение Вучича посетить Сербию 15:37
На МКАД полиция устроила погоню со стрельбой за BMW 15:34
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН 15:33
В Калмыкии из-за вспышки гонконгского гриппа ввели карантин для детей 15:27
Регионы смогут использовать 1,5 трлн рублей на развитие экономики 15:24
"Вампиры средней полосы" получат новогодний эпизод 15:24
Песков призвал не беспокоиться из-за движения капиталов 15:21
Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана 15:16
Мурашко: Вакцина для подростков от COVID-19 поступит в оборот через три недели 15:16
Афганская "Мона Лиза" получила убежище в Италии 15:15
Врач назвал неожиданные методы быстрого снижения кровяного давления 15:10
Путин посетит Индию 6 декабря 15:01
В декабре выйдет новогодний эпизод "Вампиров средней полосы" 15:01
У ВВС США возникли проблемы с боеготовностью самолетов 14:59
В Волгограде впервые возбудили дело за покупку поддельного QR-кода 14:55
Голикова: В 13 регионах РФ ухудшилась ситуация по COVID-19 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 15:31
Рубрика: Власть

Путин и Алиев высоко оценили роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Текст: Кира Латухина
В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана. Они предшествуют трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении, которая также состоится сегодня, 26 ноября. После нее Владимир Путин отдельно побеседует с премьером Армении Николом Пашиняном.

"Вопросов много накопилось", - заметил в начале переговоров с Ильхамом Алиевым президент РФ. Владимир Путин оценил стратегическое партнерство двух стран как успешное. "Несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, за 9 месяцев объем товарооборота все-таки увеличился на 11 процентов. Это хороший показатель", - считает он. Россия - один из ведущих торгово-экономических партнеров республики. Продолжаются и гуманитарные контакты, и президент РФ поблагодарил за внимание, которое азербайджанский лидер уделяет поддержке русского языка, так, 34 процента детей учатся на русском. "Атмосфера для развития отношений в будущем хорошая", - резюмировал он.

Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи

Владимир Путин отметил позитивную роль российских миротворцев в нагорно-карабахском урегулировании, а также активную работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. "Есть, к сожалению, проблемы, инциденты, до сих пор не обходится без жертв, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано, и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ее в регионе такого качества, которое бы позволяло людям спокойно жить, а странам развиваться", - заключил президент России.

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области, а затем перешел к повестке. "Отношения мы характеризуем как отношения стратегических партнеров, и это не просто словосочетание - это на самом деле так. И настроены повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям", - заверил президент Азербайджана, отметив большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству. "Отношения охватывают очень много сфер, мы сейчас реализуем семь дорожных карт", - сказал он.

Алиев поблагодарил за оценку работы по популяризации и сохранению русского языка в республике и заметил, что студентам из его страны созданы прекрасные условия для обучения в России. Более 15 тысяч граждан Азербайджана учатся в российских вузах - это полноценный вуз, который становится мостом между двумя странами, считает он.

В Карабахе открыли памятник миротворцу

С начала работы российских миротворческих сил в течение года в зоне ответственности серьезных инцидентов не было, не было боестолкновений, оценил Алиев. "Были спорадические инциденты", - отметил он. Столкновения на армяно-азербайджанской границе - не зона ответственности российских миротворцев, продолжил он, но это вынуждает поговорить в трехстороннем формате, как контролировать и минимизировать риски и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений. "Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе... и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе. И надеемся, что в следующем году эта работа будет продолжена и будут также хорошие результаты", - сказал Алиев.

В заключение открытой части азербайджанский президент еще раз восхитился природой Сочи, заметив, что "это жемчужина не только России, но и мира".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Мурашко: Комбинация "Спутника V" и "Спутника лайт" дает защиту более 92%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина