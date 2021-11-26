Путин и Алиев высоко оценили роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе

В Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана. Они предшествуют трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении, которая также состоится сегодня, 26 ноября. После нее Владимир Путин отдельно побеседует с премьером Армении Николом Пашиняном.

"Вопросов много накопилось", - заметил в начале переговоров с Ильхамом Алиевым президент РФ. Владимир Путин оценил стратегическое партнерство двух стран как успешное. "Несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, за 9 месяцев объем товарооборота все-таки увеличился на 11 процентов. Это хороший показатель", - считает он. Россия - один из ведущих торгово-экономических партнеров республики. Продолжаются и гуманитарные контакты, и президент РФ поблагодарил за внимание, которое азербайджанский лидер уделяет поддержке русского языка, так, 34 процента детей учатся на русском. "Атмосфера для развития отношений в будущем хорошая", - резюмировал он.

Владимир Путин отметил позитивную роль российских миротворцев в нагорно-карабахском урегулировании, а также активную работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. "Есть, к сожалению, проблемы, инциденты, до сих пор не обходится без жертв, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано, и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ее в регионе такого качества, которое бы позволяло людям спокойно жить, а странам развиваться", - заключил президент России.

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области, а затем перешел к повестке. "Отношения мы характеризуем как отношения стратегических партнеров, и это не просто словосочетание - это на самом деле так. И настроены повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям", - заверил президент Азербайджана, отметив большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству. "Отношения охватывают очень много сфер, мы сейчас реализуем семь дорожных карт", - сказал он.

Алиев поблагодарил за оценку работы по популяризации и сохранению русского языка в республике и заметил, что студентам из его страны созданы прекрасные условия для обучения в России. Более 15 тысяч граждан Азербайджана учатся в российских вузах - это полноценный вуз, который становится мостом между двумя странами, считает он.

С начала работы российских миротворческих сил в течение года в зоне ответственности серьезных инцидентов не было, не было боестолкновений, оценил Алиев. "Были спорадические инциденты", - отметил он. Столкновения на армяно-азербайджанской границе - не зона ответственности российских миротворцев, продолжил он, но это вынуждает поговорить в трехстороннем формате, как контролировать и минимизировать риски и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений. "Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе... и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе. И надеемся, что в следующем году эта работа будет продолжена и будут также хорошие результаты", - сказал Алиев.

В заключение открытой части азербайджанский президент еще раз восхитился природой Сочи, заметив, что "это жемчужина не только России, но и мира".