Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви

Президент России после встречи с премьер-министром Армении и главой Азербайджана в Сочи заявил о договоренностях по разблокированию транспортных коридоров и по созданию до конца года механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами, а также подарил лидерам по оливковой ветви.

"Встреча была в высшей степени полезной, своевременной, - оценил Владимир Путин. - Слева от меня наш подарок армянским и азербайджанским друзьям, это оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие". "Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал он.

Удалось договориться по ряду ключевых вопросов. "Первый из них - это создание механизмов - до конца этого года мы договорились это сделать, - демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - заявил Путин.

"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения", - уточнил Путин. На следующей неделе вице-премьеры соберутся в Москве, чтобы объявить о решениях, согласованных в Сочи лидерами, сообщил он.

"Есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед", - также сказал российский лидер.