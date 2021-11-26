Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении

В Сочи завершилась трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер выразил удовлетворение итогами переговоров.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов (до конца этого года мы договорились это сделать) демаркации и делимитации границы между двумя государствами", - передает RT слова Владимира Путина.

Еще один момент, на который обратил внимание президент - "очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера". По его словам, здесь участники встречи в Сочи "тоже заметно продвинулись вперед".

"Ну и наконец третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, развития экономических связей. И прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров", - подытожил Владимир Путин. Он также анонсировал еще одну встречу в этом же составе в Москве на следующей неделе.

"На следующей неделе они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали", - сказал российский президент.