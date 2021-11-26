Адвокаты обсудили, как надежнее защитить за рубежом россиян

В Москве начал работу очередной, IV съезд Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). Главная тема обсуждения - усиление защиты за рубежом прав и законных интересов граждан России и соотечественников. Об особенностях такой работы "Российской газете" рассказал президент МАРА, глава Гильдии российских адвокатов, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев.

Гасан Борисович, вы многие годы возглавляете Гильдию российских адвокатов, часть из них живут и работают в ряде зарубежных стран. Зачем надо было создавать еще и Международную ассоциацию?

Гасан Мирзоев: Этого потребовала сама жизнь. Широкие деловые связи с зарубежьем, потоки туристов по всему миру, миллионные диаспоры наших бывших советских сограждан неизменно рождают многочисленные коллизии, когда людям требуется правовая защита.

Международный совет российских соотечественников, который обладает специальным консультативным статусом при ООН и Гильдия российских адвокатов предложили создать для этих целей специальный правовой институт. Инициатива была поддержана администрацией президента, минюстом и МИДом.

В результате была учреждена Международная ассоциация русскоязычных адвокатов как инструмент реализации государственной политики Российской Федерации в отношении наших соотечественников. Она объединяет на сегодняшний день сотни юристов, адвокатов, нотариусов, правозащитников, живущих более чем в 65 государствах мира.

Насколько в этих государствах востребована работа членов ассоциации?

Гасан Мирзоев: Члены МАРА почти ежедневно сталкиваются с фактами нарушений прав наших сограждан, необоснованного их притеснения и даже привлечения к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Наши сограждане часто становятся заложниками политических манипуляций.

Приведу лишь некоторые примеры наиболее резонансных дел.

Представителем Ассоциации в штате Техас США является американский адвокат Алексей Тарасов, который осуществляет защиту граждан РФ Константина Ярошенко, Виктора Бута и других. Вице-президент МАРА, адвокат Михаил Иоффе на протяжении ряда лет отстаивает права ветеранов, служивших в годы СССР в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Прибалтики.

Особое внимание привлекает сейчас дело гражданина РФ Александра Франчетти, арестованного в Чехии по ордеру Украины за участие в событиях "Крымской весны" 2014 года. Ему грозит экстрадиция на Украину, где открыта настоящая охота СБУ за патриотами. Международная ассоциация русскоязычных адвокатов с самого начала приняла участие в оказании Франчетти юридической помощи.

Такие нападки на россиян - отдельные случаи, или это политика?

Гасан Мирзоев: По свидетельству Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, лишь за этот год поступило 996 жалоб, а годом ранее - 1283 жалобы в защиту прав наших соотечественников. География обращений постоянно расширяется в последние годы.

Помимо жалоб из традиционных стран проживания русскоязычной диаспоры вырос их поток из дальнего зарубежья. Например, была пресечена деятельность банды в Камбодже, в воровских преступлениях которой пытались обвинять наших сограждан. Члены МАРА адвокат Александр Бойков принимал участие в защите российских граждан, арестованных на территории Филиппин, Таиланда и Гонконга, а директор адвокатской фирмы "Право" в Дубае Марина Москалева открыла филиал в Дамаске с целью защиты наших граждан в Сирии.

Человек, оказавшийся далеко от дома, да еще плохо владеющий языком страны пребывания, порой становится беспомощным. Как помочь ему?

Гасан Мирзоев: Наши коллеги приходят на помощь. Причем тут есть одна особенность. Российские адвокаты, к сожалению, лишены возможности непосредственно участвовать в судопроизводстве зарубежных государств, они могут лишь оказывать организационную и консультативную помощь. Поэтому члены МАРА, проживающие и работающие за границей, либо сами вступают в дело, либо помогают найти надежных адвокатов. Вот почему нынешний съезд поставил задачу выявлять даже в самых дальних уголках планеты русскоязычных адвокатов и устанавливать с ними профессиональную связь.

Помощь адвоката в зарубежных странах стоит дорого, а наши туристы чаще всего лишних денег не имеют. Как им быть?

Гасан Мирзоев: Если наш человек попадает в беду, главная забота - помочь ему спастись. Как правило, в таких критических ситуациях на помощь Международной ассоциации приходит Фонд защиты прав соотечественников за рубежом во главе с Александром Удальцовым. Для успешной защиты интересов Российской Федерации, российских граждан и соотечественников в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств МАРА сотрудничает с международными национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями, а в России заключила соглашения с Федеральной палатой адвокатов и Ассоциацией юристов России.

Совсем недавно у нас прошел VII Всемирный конгресс российских соотечественников. МАРА участвовала в его работе?

Гасан Мирзоев: Представители Международного совета российских соотечественников и Международной ассоцияции русскоязычных адвокатов предложили расширить нашу правозащитную деятельность на важнейших международных площадках - в Совете по правам человека ООН, Конференции ОБСЕ по человеческому измерению и других. Эти предложения вошли в резолюцию Конгресса российских соотечественников. В современных условиях, когда усиливается наступление коллективного Запада на Россию и Русский мир, тема защиты прав и законных интересов российских соотечественников становится одной из главных.

Поэтому На съезде МАРА принято решение обобщить основные правовые проблемы, с которыми сталкиваются российские соотечественники, проживающие в зарубежных странах и предложить варианты повышения эффективности правозащитной деятельности.