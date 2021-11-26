Автор Telegram-каналов осужден на 14 лет за мошенничество и вымогательство

Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП Дубернатор" Александр Устинов приговорен Пресненским судом Москвы к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Как сообщили в пресс-службе суда. Устинов признан виновным в совершении двух преступлений и приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе судебных прений прокурор требовал для Устинова 16 лет колонии. Суд также лишил его на три года права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.

Устинов также признан виновным и в клевете, однако суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Также были осуждены еще два фигуранта уголовного дела о сборе компромата на политиков и бизнесменов - Антон Старк и Иван Бесценный. Они признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве и приговорены к лишению свободы на 10 и 12 лет. Александр Устинов, программист Антон Старк и журналист Иван Бесценный занимались распространением на подконтрольных каналах компрометирующих материалов на политиков и бизнесменов. Затем Устинов предлагал за деньги эти сведения удалить. Устинов был задержан при получении денег в Екатеринбурге.