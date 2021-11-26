ГИБДД Москвы заявила о сотнях аварий с "чайниками"

С начала года на дорогах Москвы произошло 388 аварий с участием водителей, которые недавно получили права. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

В ДТП с участием "чайников" 18 человек погибли и 485 получили травмы. Чаще всего к авариям с этой категорией водителей приводили неправильный выбор дистанции и скорости, а также несоблюдение очередности проезда. Кроме того фиксировались нарушения на пешеходных переходах и при перестроении.

Городское управление ГИБДД призывает начинающих водителей быть как можно внимательнее за рулем, особенно на пешеходных переходах и во дворах.