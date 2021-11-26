На ВДНХ открылся самый большой каток Москвы

Вечером в последнюю пятницу ноября на ВДНХ отрылся самый большой каток столицы. Площадь его составляет 20,5 тысячи квадратных метров. А вместе с открытием катка на ВДНХ стартовал зимний сезон. В числе первых гостей катка стали корреспонденты "РГ".

Каток ВДНХ разместился на Главной аллее, огибая знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Темой этого года стала "Сказочная зима". И действительно, глядя на то, как оформлен каток в этом году, кроме как "сказочно" - другой эпитет и, правда, подобрать сложно.

"Сегодня мы открываем зимний сезон на ВДНХ, каток будет работать при любой погоде до +10 градусов, - рассказал пресс-секретарь ВДНХ Александр Жестов.- Толщина льда составляет 10-12 см, а идеальное качество покрытия будут поддерживать, регулируя температуру охлаждения льда в зависимости от погоды".

Так, почти сразу после открытия катка на нескольких площадках одновременно началось действие. У павильона №1 - световое шоу со множеством спецэффектов и необычным действом. На другой площадке, недалеко от моста "Северное сияние", начался костюмированный спектакль на льду "Щелкунчик". Причем ледовый балет сопровождался цирковыми номерами. Например, изображая "хоровод на балу" герои произведения водили хороводы, сидя в коньках на велосипедах с одним колесом. После завершения представления на катке начался карнавал. Чуть позже гостям показали другой спектакль - "Снежная королева" с элементами живой музыки и также цирковыми трюками. Здесь актеры дружно скакали на коньках через гигантскую скакалку, крутили обручи, металлические кубы, ходили колесом. Повторяющиеся световые шоу, цирковая программа и костюмированные шествия усиливали сияние самого льда, сверкавшего изнутри светодиодами. Общее число ламп, использованных в оформлении катка, превышает миллион штук.

Чем становилось позднее, тем больше на катке было публики. Многие покупали билеты прямо у павильонов проката, которых здесь три, не считая детского и экспресс - для тех, у кого есть коньки.

Сам лед за несколько часов перестал сверкать новизной, что нельзя было сказать о трибунах, продолжающих сильно пахнуть свежим лаком и морилкой. Но никого из гостей не смущали ни эти факты, ни то, что температура воздуха была плюсовая.

Те, кто не попал на открытие, могут не переживать: на весь сезон запланирована большая культурная программа. Так, гостей выставки ждут экскурсии на коньках об истории и архитектуре выставки, спектакли, флешмобы на льду. Например, здесь отметят День хоккея, Новый год и Рождество, День студента, День всех влюбленных, День защитника Отечества. Каждую неделю будут проходить спортивные зарядки и танцевальные занятия. В этом сезоне будут и новинки: так, впервые вводятся комбобилеты, которые позволят посетить вместе с катком другие площадки, например, тюбинговую горку, музеи и другие объекты на ВДНХ. Среди таких, например, центры "Космонавтика и авиация" и "Слово", Музей ВДНХ и ИМК "Буран", Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей кино, Музей кукол и прочее. Еще один новый сервис - абонемент на посещение и билеты с открытой датой, страхование от несчастного случая, скидки для организованных групп от 50 человек.

Проработает каток до 27 февраля.

Часы работы и цены:

Часы работы катка со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням каток откроется на час раньше. Билеты продаются только онлайн и по сеансам. Основные цены остались на уровне прошлого сезона и зависят от дня недели и сеанса. В будние дни - от 350 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей, в выходные - от 550 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей. Также доступна услуга проката защитной экипировки, в которую входят шлем, наколенники, налокотники и защита запястий. Прокат полного комплекта - коньков и защиты - обойдется в 400 рублей. На катке работают два пункта заточки коньков, стоимость услуги от 350 рублей.

Бесплатные входные билеты предусмотрены для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, многодетных семей (с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет), ветеранов боевых действий и ВОВ, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов. Льготы действуют со вторника по четверг с 11:00 до 23:00, по пятницам с 11:00 до 15:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00. Бесплатный вход для пенсионеров действует с 11:00 до 15:00 по вторникам в период с 30 ноября по 28 декабря 2021 года и в это же время со вторника по четверг в период с 11 января по 22 февраля 2022 года. Количество бесплатных льготных билетов ограничено в пределах сеанса.