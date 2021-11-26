Оперштаб: В Москве выявлено 3 929 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выявлено 3 929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 916 человек. На ИВЛ находятся 624 человека.

В городе выздоровели еще 5 136 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 755 581. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.